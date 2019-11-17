Тренер Орсер заявил, что гордится результатами работы с фигуристкой Медведевой

Медведева и Орсер начали сотрудничать весной 2018 года. В прошлом сезоне российская фигуристка стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира. На завершившемся в субботу московском этапе Гран-при она заняла второе место, уступив соотечественнице Александре Трусовой, в произвольной программе которой заявлены четыре четверных прыжка.

«Я действительно очень горд тем, что мы сделали [вместе с Медведевой], а также тем, что нам еще предстоит сделать, — сказал Орсер. — И она, думаю, тоже гордится. Это большой прорыв для нее».