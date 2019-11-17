Тутберидзе обновила личный «счетчик» этапов Гран-при после победы Трусовой
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила свою подопечную Александру Трусову с победой на домашнем этапе Гран-при в Москве.
Накануне 15-летняя фигуристка исполнила три четверных прыжка в произвольной программе пятого этапа
На своей странице в инстаграме Тутберидзе опубликовала победное фото после проката Трусовой в ледовом дворце «Мегаспорт».
«Пять позади», — написала тренер и добавила к посту хештеги #пятьпозадиосталсяодин #победа #работаемдальше.
Неделю назад Тутберидзе аналогичным образом поздравила другую свою ученицу, Анну Щербакову, которая завоевала золото на четвертом этапе
Шестой, заключительный этап