Слуцкая назвала слабое место чемпионки Гран-при России Трусовой
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила прокаты российской фигуристки Александры Трусовой на московском этапе
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила прокаты российской фигуристки Александры Трусовой на московском этапе
Трусова на
«Саша — ураган. Единственное, да простят меня поклонники, программы я не увидела.
Я не говорю про вторую оценку, про детское катание (уже все это перемусолили, я не хочу). Я про то, что на сегодня это умопомрачительная техника, неподвластные уму четверные прыжки, но это разбег — прыжок, разбег — прыжок.
Как говорится, каркас есть. Думаю, нанизать вторую оценку поможет время. Саша правда как с другой планеты, — написала Слуцкая в инстаграме.