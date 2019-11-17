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23:16 (мск), источник: Sport24

Слуцкая назвала слабое место чемпионки Гран-при России Трусовой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая оценила прокаты российской фигуристки Александры Трусовой на московском этапе Гран-при.

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Трусова на Гран-при России набрала по сумме двух прокатов 234,47 балла и одержала победу, обогнав соотечественницу Евгению Медведеву, набравшую 225,76 балла.

«Саша — ураган. Единственное, да простят меня поклонники, программы я не увидела.

Во время загрузки произошла ошибка.

Я не говорю про вторую оценку, про детское катание (уже все это перемусолили, я не хочу). Я про то, что на сегодня это умопомрачительная техника, неподвластные уму четверные прыжки, но это разбег — прыжок, разбег — прыжок.

Как говорится, каркас есть. Думаю, нанизать вторую оценку поможет время. Саша правда как с другой планеты, — написала Слуцкая в инстаграме.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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