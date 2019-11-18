Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Баффало Сэйбрз
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
60
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Молдавия
Исландия
12
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Андорра
Турция
02
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Албания
Франция
02
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Косово
Англия
04
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Болгария
Чехия
10
Хоккей. КХЛ
17.11
Динамо Р
Сочи
12
Хоккей. КХЛ
17.11
Торпедо
Витязь
62
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Сербия
Украина
22
Футбол. Чемпионат Европы
17.11
Люксембург
Португалия
02
Футбол. Первый дивизион
17.11
Балтика
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
17.11
Химки
Чертаново
31
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
26«Зенит» снова проиграл в Лиге Чемпионов
00:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трусова упала дважды, но победила Медведеву. Так и должно быть?

Почему Александра Трусова с двумя падениями заняла первое место на московском этапе «Гран-при», а Евгения Медведева с идеальным прокатом осталась второй?

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Если говорить однозначно — да, так произошло в Москве и будет происходить дальше при нынешнем наборе элементов в программах фигуристок. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе располагает гораздо более дорогим техническим арсеналом и за счет этого может позволить себе ошибаться. Даже дважды.

Из чего в принципе формируется оценка за прокат в фигурном катании? Первая часть — техническая, то есть прыжки, дорожки шагов и вращения. Каждый из этих элементов обладает базовой стоимостью, к которой прибавляется (или из которой вычитается) оценка судей. Например, Трусова попыталась прыгнуть сложный каскад «тройной лутц + тройной риттбергер». Его стоимость — 11,88 балла (10,8 базовая + надбавка за исполнение во второй части). Упала — но все равно получила за него 8,93. А Медведева успешно прыгнула более легкий каскад «тройной флип + двойной тулуп» и получила почти те же 8,70.

Из этих сумм и набирается техническая оценка, которая у Александры гораздо выше: 95,34 против 74,77. То есть Трусова в теории могла бы завалить еще какой-нибудь прыжок и все равно осталась бы первой.

Почему тогда не все включают в программы четверные?

Дело в том, что для того, чтобы у тебя зафиксировали исполнение четверного прыжка, ты должен сделать четыре оборота в воздухе. Это страшно и очень сложно. Есть риск «бабочки» — то есть прыжка в один оборот, а то и вообще без них. Есть риск травмы. Ну и, очевидно, неудачный четверной сальхов ценится меньше, чем удачный тройной. Хотя справедливости ради надо сказать, что вопрос докрученности прыжка — весьма субъективный, и иногда судьи засчитывают за полный оборот полет в воздухе на 180 градусов.


Нажмите,
чтобы включить звук

Вторая часть оценки — компоненты, в которых отражается интерпретация музыки, умение скользить и другие более субъективные вещи. Здесь уже первенствовала Евгения — 74,06 балла против 66,92 у Александры. Но преимущества не хватило. Ходит много разговоров о том, чтобы придать артистической части больший вес или даже разделить фигурное катание не на короткую и произвольную программы, а на техническую и артистическую. Это еще и позволит увеличить количество разыгрываемых медалей на Олимпиаде.

Зачем тогда соревноваться Медведевой?

Евгения тоже старается усилить программу, вставлять более сложные каскады, учит четверной прыжок. Но в нынешнем сезоне она способна разве что отыграть еще пару — тройку баллов за счет безукоризненного исполнения лутца и при супервысоких компонентах. Показанное в Москве было максимумом.

Фоторепортаж
Трусова выиграла второй Гран-при подряд

Этим и важна революция Трусовой. Она выучила настолько сложные элементы, и не один, а разные, что позволяет обильно снабдить ими произвольную программу. Четверные прыжки позволяют тебе взлететь на такую высоту, где ты уже недосягаема для конкуренток. Поэтому Медведева может обыграть Трусову только при наличии у той серьезных и множественных ошибок. А вот еще две дебютантки взрослого фигурного катания из команды Тутберидзе — Алёна Косторная и Анна Щербакова — способны обыграть Трусову при двух падениях в ее программе.

В конце декабря в Красноярске состоится чемпионат России, на котором будет отбираться тройка для участия в чемпионатах Европы и мира. Если за ближайшие 40 дней соперницы трех вышеупомянутых юных фигуристок не усилят программы, то с большой долей вероятности уступят им. Если брать базовую стоимость программ, то по ней с трио учениц Тутберидзе может тягаться только Елизавета Туктамышева, исполняющая тройной аксель. Но у нее нет высоких оценок за компоненты.

Базовая стоимость программ российских фигуристок в сезоне-2019/20
1. Трусова — 120,78
2. Щербакова — 109,75
3. Косторная — 106,20
4. Туктамышева — 104,21
5. Медведева — 92,74
6. Загитова — 91,61.

Читайте также
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Португалия обыграла Люксембург и вышла на чемпионат Европы
Пилот «Ред Булл» выиграл Гран-при Бразилии, обе «Феррари» сошли
Гол и пас Гризманна принесли Франции победу в матче отбора Евро
СБР: биатлонистка сборной России пропустила два допинг-теста
Русский вратарь подрался с двукратным обладателем Кубка Стэнли
Сборная Англии одержала крупную победу в игре отбора ЧЕ-2020
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь