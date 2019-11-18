Трусова упала дважды, но победила Медведеву. Так и должно быть?

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Если говорить однозначно — да, так произошло в Москве и будет происходить дальше при нынешнем наборе элементов в программах фигуристок. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе располагает гораздо более дорогим техническим арсеналом и за счет этого может позволить себе ошибаться. Даже дважды.

Из чего в принципе формируется оценка за прокат в фигурном катании? Первая часть — техническая, то есть прыжки, дорожки шагов и вращения. Каждый из этих элементов обладает базовой стоимостью, к которой прибавляется (или из которой вычитается) оценка судей. Например, Трусова попыталась прыгнуть сложный каскад «тройной лутц + тройной риттбергер». Его стоимость — 11,88 балла (10,8 базовая + надбавка за исполнение во второй части). Упала — но все равно получила за него 8,93. А Медведева успешно прыгнула более легкий каскад «тройной флип + двойной тулуп» и получила почти те же 8,70.

Из этих сумм и набирается техническая оценка, которая у Александры гораздо выше: 95,34 против 74,77. То есть Трусова в теории могла бы завалить еще какой-нибудь прыжок и все равно осталась бы первой.

Почему тогда не все включают в программы четверные?

Дело в том, что для того, чтобы у тебя зафиксировали исполнение четверного прыжка, ты должен сделать четыре оборота в воздухе. Это страшно и очень сложно. Есть риск «бабочки» — то есть прыжка в один оборот, а то и вообще без них. Есть риск травмы. Ну и, очевидно, неудачный четверной сальхов ценится меньше, чем удачный тройной. Хотя справедливости ради надо сказать, что вопрос докрученности прыжка — весьма субъективный, и иногда судьи засчитывают за полный оборот полет в воздухе на 180 градусов.



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Вторая часть оценки — компоненты, в которых отражается интерпретация музыки, умение скользить и другие более субъективные вещи. Здесь уже первенствовала Евгения — 74,06 балла против 66,92 у Александры. Но преимущества не хватило. Ходит много разговоров о том, чтобы придать артистической части больший вес или даже разделить фигурное катание не на короткую и произвольную программы, а на техническую и артистическую. Это еще и позволит увеличить количество разыгрываемых медалей на Олимпиаде.

Зачем тогда соревноваться Медведевой?

Евгения тоже старается усилить программу, вставлять более сложные каскады, учит четверной прыжок. Но в нынешнем сезоне она способна разве что отыграть еще пару — тройку баллов за счет безукоризненного исполнения лутца и при супервысоких компонентах. Показанное в Москве было максимумом.

Этим и важна революция Трусовой. Она выучила настолько сложные элементы, и не один, а разные, что позволяет обильно снабдить ими произвольную программу. Четверные прыжки позволяют тебе взлететь на такую высоту, где ты уже недосягаема для конкуренток. Поэтому Медведева может обыграть Трусову только при наличии у той серьезных и множественных ошибок. А вот еще две дебютантки взрослого фигурного катания из команды Тутберидзе — Алёна Косторная и Анна Щербакова — способны обыграть Трусову при двух падениях в ее программе.

В конце декабря в Красноярске состоится чемпионат России, на котором будет отбираться тройка для участия в чемпионатах Европы и мира. Если за ближайшие 40 дней соперницы трех вышеупомянутых юных фигуристок не усилят программы, то с большой долей вероятности уступят им. Если брать базовую стоимость программ, то по ней с трио учениц Тутберидзе может тягаться только Елизавета Туктамышева, исполняющая тройной аксель. Но у нее нет высоких оценок за компоненты.