Горячая российская фигуристка, которая зажигает не только на льду
Знакомьтесь, перед вами Анастасия Шпилевая — российская фигуристка, выступающая в танцах на льду в паре с Григорием Смирновым. На прошедшем в Москве этапе
Знакомьтесь, перед вами Анастасия Шпилевая — российская фигуристка, выступающая в танцах на льду в паре с Григорием Смирновым. На прошедшем в Москве этапе
Спортсмены начали кататься вместе еще с сезона-2012/13. А в прошлом году впервые выступали на взрослом уровне.
В активе фигуристов также золото юношеских Олимпийских игр-2016, который проходили в Норвегии. В Лиллехаммере наша пара обошла американцев Хлое Льюис и Логана Бэя, а также соотечественников Анастасию Скопцову и Кирилла Алешина.
На сегодня у Насти всего немногим более трех тысяч подписчиков в Instagram, но нет никаких сомнений, что эта цифра будет только расти.
Теперь пара готовится к чемпионату России, настраиваясь показать результат лучше прошлогоднего — год назад в Саранске Шпилевая и Смирнов стали лишь шестыми.