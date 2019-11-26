Горячая российская фигуристка, которая зажигает не только на льду

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Спортсмены начали кататься вместе еще с сезона-2012/13. А в прошлом году впервые выступали на взрослом уровне.

В активе фигуристов также золото юношеских Олимпийских игр-2016, который проходили в Норвегии. В Лиллехаммере наша пара обошла американцев Хлое Льюис и Логана Бэя, а также соотечественников Анастасию Скопцову и Кирилла Алешина.

На сегодня у Насти всего немногим более трех тысяч подписчиков в Instagram, но нет никаких сомнений, что эта цифра будет только расти.