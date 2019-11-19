Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой исполнилось 20 лет
Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.
Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.
Медведева — двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призер чемпионата мира-2019, двукратная чемпионка Европы и серебряный призер ЧЕ, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр.
Во взрослой карьере у Медведевой была серия из 20 подиумов подряд — больше было только у Ирины Слуцкой.
После олимпийского сезона фигуристка перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
В текущем сезоне Медведева заняла второе место на