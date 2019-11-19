Текущие события
Футбол. Сборные
16:30
Бразилия
Южная Корея
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Йокерит
Футбол. Сборные
13:25
Япония
Венесуэла
14
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург Мг
32
Футбол. Сборные
19:30
Саудовская Аравия
Парагвай
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Динамо Мн
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Беларусь
Футбол. Сборные
20:00
Хорватия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Нидерланды
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Германия
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Словакия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Польша
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Латвия
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Македония
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Бельгия
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сан-Марино
Россия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Шотландия
Казахстан
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
30
Хоккей. НХЛ
20.11
Баффало Сэйбрз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20.11
Флорида Пантерз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
20.11
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.11
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.11
Коламбус Блю Джэкетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Анахайм Дакс
52
Все события
Фоторепортажи
12Представлена новая форма сборной России
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
11:29 (мск), источник: Sports.Ru

Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой исполнилось 20 лет

Сегодня российской фигуристке Евгении Медведевой исполнилось 20 лет.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Медведева — двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призер чемпионата мира-2019, двукратная чемпионка Европы и серебряный призер ЧЕ, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр.

Во взрослой карьере у Медведевой была серия из 20 подиумов подряд — больше было только у Ирины Слуцкой.

После олимпийского сезона фигуристка перешла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

В текущем сезоне Медведева заняла второе место на Гран-при России в Москве, а до этого стала пятой на Гран-при Канады. Кроме того, она выиграла турнир Shanghai Trophy в Китае и стала второй на Autumn Classic в Канаде.

 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Сегодняшний соперник России проиграл 62 матча подряд
Сборная России разгромила хорватов в матче Кубка Дэвиса
Команда Овечкина — беспощадная машина. «Вашингтон» не остановить
Италия размазала Армению, Пукки обогнал Дзюбу. Обзор отбора ЧЕ
Футболистов сборной России оштрафуют за «нарушение морали»
Биатлон могут ждать изменения из-за инициативы Еврокомиссии
Глава РУСАДА: Чиновники дают сигнал «жрите допинг, мы прикроем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь