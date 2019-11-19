Медведева высказалась о культе четверных прыжков
Российская фигуристка Евгения Медведева считает, что в современном катании необходимо включать в программу сложные прыжки. Ее слова приводит «Российская газета».
Российская фигуристка Евгения Медведева считает, что в современном катании необходимо включать в программу сложные прыжки. Ее слова приводит «Российская газета».
«Сейчас культ четверных прыжков, культ элементов
Медведева подчеркнула, что затрудняется назвать дату, когда сможет исполнить четверной сальхов. «Сейчас думаю о здоровье и не хочу прыгать на сломанных костях. Но я работаю над этим», — добавила она.
На российском этапе
Медведева — серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане. Весной 2018-го она перебралась из России в Канаду, где начала тренироваться под руководством Брайана Орсера.