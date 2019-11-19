Медведева высказалась о культе четверных прыжков

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«Сейчас культ четверных прыжков, культ элементов ультра-си (сложные прыжки — четверные и тройной аксель — прим. “Ленты.ру”). Естественно, мне тоже нужен четверной. Ведь я хочу остаться и развиваться в фигурном катании», — заявила 20-летняя спортсменка.

Медведева подчеркнула, что затрудняется назвать дату, когда сможет исполнить четверной сальхов. «Сейчас думаю о здоровье и не хочу прыгать на сломанных костях. Но я работаю над этим», — добавила она.

На российском этапе Гран-при Медведева заняла второе место. Она уступила 15-летней соотечественнице Александре Трусовой.