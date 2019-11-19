От любви до ненависти и обратно. Евгении Медведевой — 20

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Яркое появление

Олимпийский чемпион-1994 Алексей Урманов, комментируя выступление Медведевой на московском этапе «Гран-при», сравнил ее карьеру с захватывающей книгой, которую хочется читать как можно дольше. А ведь действительно болельщики, специалисты и тренеры не отрываются от нее уже почти пять лет. С декабря 2014 года, когда худенькая девочка с большими глазами сначала одержала победу в юниорском финале «Гран-при», а потом стала третьей на чемпионате страны в Саранске. С трогательной короткой программой «Шербургские зонтики» и зажигательным показательным номером «Staying alive». Улыбчивая, озорная и эмоциональная, которая спешила делиться радостью своих побед с тренерами.

Упертый медвежонок

Сюжет взрослой карьеры Евгении начал развиваться стремительно и уже через несколько страниц подоспело описание ее первого большого триумфа — в Милуоки, где она выиграла первый взрослый этап «Гран-при», обойдя местную звезду Грейси Голд. Дальше — описание увлекательных противостояний с не менее прекрасной Еленой Радионовой. финал «Гран-при», чемпионаты России и Европы — золотые медали всех этих турниров доставались неудержимой Жене. Хотя Елена по ходу повествования тоже обрела поклонников, возмущавшихся: почему этой Медведевой все достается так легко. Но через несколько глав-лет хореограф Медведевой Алексей Железняков расскажет — совсем нелегко: «Женя с детства была упертым медвежонком с большими карими глазами. Ты ей объясняешь, она все впитывает и делает-делает, грызет-грызет, пока не сделает как надо. Медведевой не важно, что у нее произошло, она идет и грызет лед как спецназовец в женском обличье».

Открывающая сердца

Но даже подобной упертости маленького воина могло не хватить на чемпионате мира-2016 в Бостоне. Маленькая ошибочка в короткой программе сразу отбросила Евгению на третье место, позволив захватить лидерство Голд. Американке на домашнем турнире при очевидной лояльности судей. Казалось, следующий поворот сюжета очевиден настолько, что можно небрежно перелистывать страницу. А вместо этого случилось маленькое чудо — лучший прокат в сезоне проникновенной произвольной программы «Слышу не слышу» под музыку Абеля Коженевски на мировой рекорд.

И в самом конце постановки фраза на языке жестов — «Я вас не слышу, у меня идут мурашки от того, что я вас чувствую сердцем, я вас не боюсь, я вам открываюсь». И тогда для нее действительно открылись сердца многих людей, в том числе и тех, кто с валидолом в руке смотрел прямую трансляцию из США ранним воскресным утром. Потому что Грейси, которую вели к победе, после такого проката россиянки в своем программе выглядела совсем сникшей и несколько раз ошиблась, не попав в итоге даже призовую тройку.



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А дальше только искрящаяся радость — ушки медведя в «комнате слез и поцелуев», cтихотворение на японском и чуть позже яркий показательный номер «Сейлор Мун», который увидели и оценили даже те, кто и не смотрел фигурное катание никогда.

Спокойная, но дерзкая глава

Следующая глава повествования — о сезоне-2016/17 под названием «Медведева и все остальные на всех женских турнирах» была яркой, но уже не такой увлекательной. Победы на всех турнирах без шансов для соперниц и катание без волнения для зрителей «упадет или нет». Но даже в ней были яркие вспышки — обновление мировых рекордов и лишние прыжки в программах, там где их никто не ждал. «Я специально, специально», — только и повторяла Женя после произвольной программы на чемпионате страны в Челябинске.

Воспринимать это можно было по-разному. Восхищаться тем, с каким куражом фигуристка рассказывает истории на льду, уверенно исполняя все заявленные прыжки. Или с тревогой думать: а хватит ли ее сил и задора, на еще один важнейший сезон в карьере — олимпийский? Сможет ли она остаться чемпионкой, которой доведется однажды заплакать на льду после яркой победы, а не разочарования?

Время тревог

Однако последнее стало сопровождать фигуристку с самого начала олимпийского сезона — сначала не такое легкое, как обычно, выступление на контрольных прокатах, затем смена произвольной программы, подозрительные падения на этапах «Гран-при», которым Медведева находила самые разные объяснения. А потом все же пришлось признаться — все дело в травме, которую придется лечить и для этого пропустить сразу два турнира. А после два месяца тревог и ожиданий, только усиливаемые напряженной обстановкой вокруг допуска российских спортсменов в Пхенчхан-2018.

И вот на домашнем чемпионате Европы в середине января 2018 года она возвращается и сразу, впервые почти за два года, уступает в короткой программе Алине Загитовой, вовсю набиравшей ход. Немного подвел двойной аксель — получился на две ноги. На вопросы о нем Женя отреагировала нервно — «Следующий вопрос». Уже тогда стало понятно — за два месяца из-за переживаний резко повзрослела, вдруг поняла, как легко может прерваться не только победное шествие, но и в принципе возможность выступать. Когда в произвольной программе не получился стартовый каскад, и вовсе могло закрасться сомнение: а ведь могла и не восстановиться, не набрать нужную форму, и теперь впереди может быть все, что угодно.

Валидольная развязка

Но страхи оказались напрасными — каскад был спасен, как и вся программа «Анна Каренина», которая вдруг наполнилась совсем не наигранным драматизмом. В итоге серебро турнира, которое стало началом новой, не самой приятной для фигуристки. А впереди была яркая казалось кульминация этой истории Пхенчхан-2018 с идеальными прокатами, которые были за гранью обычных спортивных выступлений. И вот четыре минуты — икс произвольной программы личного турнира, комок нервов и восхищения от проката, в котором даже не думалось о прыжках и их оценках за них. И те самые слезы в конце, которые могли, ну признаемся откровенно, cтать победными, но стали сожалением проигравшей достойной и не менее яркой сопернице. Которая выросла рядом с тобой у твоего же тренера.

Нестандартный поворот

И самый настоящий взрыв после сумасшедшего напряжения олимпийской саги — отъезд к Брайану Орсеру в Канаду. Шаг нестандартный, но понятный, хоть и сопровождаемый множеством недосказанностей. Но хоть и такое неоднозначное, но все же это точно — продолжение! С обрезанной челкой, спешно сшитыми костюмами и максимально непохожими на все предыдущие программы образами. Из-за чего начало казаться — да героиню просто поменяли! Не секрет, что в этот момент многие закрыли книгу Жени полностью, кто-то даже демонстративно порвал и выбросил, а кто-то все же набрался терпения и продолжил с трепетом перелистывать страницы.

Хотя и признавая неприятное — ушли былые стабильность и уверенность, а новые программы чересчур непривычны. Дошло и по-настоящему страшного — вечера короткой программы на декабрьском чемпионате страны в Саранске. Когда зрители замерли и были готовы выброситься на лед, чтобы сделать необходимые прыжки. Когда на секунду в мыслях могла невольно возникнуть параллель с Юлией Липницкой на очень печальной ноте закончившей свою карьеру. Но случился новый день с почти возвращением, а позже чемпионат мира. На котором после всех перипетий отбора у Евгении просто не было шансов выступить плохо — иначе бы фанатский гнев снес на своем пути все. В итоге в Саитаме сработал принцип «Чем хуже — тем лучше» и на шее у Жени одна из самых редких ее наград — бронза. Но с золотым отливом, обещающая яркие повороты в будущем.

Открытое продолжение

Но судьба словно решила — сюжет ни в коем случае не должен снова свестись к стандартному хэппи энду. Нужно побольше непредсказуемости в виде неудачных прокатов в Шанхае и Келоуне, а потом с красивым камбэком в Москве и восторгом зрителей от увиденного. Впереди у Евгении чемпионат страны в Красноярске, но разве кто-то сможет с уверенностью предсказать, какой поворот сюжета ждет ее там?