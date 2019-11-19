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19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева рассказала, какой вопрос журналистов раздражает ее больше всего

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева назвала самый раздражающий ее вопрос от журналистов.

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Ранее олимпийская чемпионка рассказала, что считает своим лучшим выступлением командный чемпионат мира в Японии, где ей удалось установить три мировых рекорда.

Какой вопрос журналистов раздражает меня больше всего? «Евгения, до какого возраста вы собираетесь кататься и не хотите ли вы закончить свою карьеру?»
Евгения Медведева
российская фигуристка
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Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда

На домашнем этапе Гран-при в Москве олимпийская чемпионка заняла второе место, пропустив вперед россиянку Александру Трусову. Во вторник, 19 ноября, Медведевой исполнилось 20 лет.

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«Мне надоели вопросы про четверные»: Медведева осадила японского журналиста
Во время загрузки произошла ошибка.
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