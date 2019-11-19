Медведева рассказала, какой вопрос журналистов раздражает ее больше всего
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева назвала самый раздражающий ее вопрос от журналистов.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева назвала самый раздражающий ее вопрос от журналистов.
Ранее олимпийская чемпионка рассказала, что считает своим лучшим выступлением командный чемпионат мира в Японии, где ей удалось установить три мировых рекорда.
Какой вопрос журналистов раздражает меня больше всего? «Евгения, до какого возраста вы собираетесь кататься и не хотите ли вы закончить свою карьеру?»
На домашнем этапе