Загитова не планирует менять прыжки в программах на этапе «Гран-при» в Японии

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В каждой из программ фигуристка будет в числе прочего исполнять каскад из тройных лутца и риттбергера.

17-летняя Загитова стала второй на этапе серии «Гран-при» во Франции, для попадании в Финал серии ей достаточно попасть в тройку сильнейших.

Короткая программа женщин на турнире начнется 22 ноября в 10.50 по московскому времени. Из россиянок в Саппоро выступят также Алена Косторная и Софья Самодурова.