Кихира запланировала четверной сальхов на Гран-при Японии
Японская фигуристка Рика Кихира планирует исполнить четверной сальхов в произвольной программе на этапе
Японская фигуристка Рика Кихира планирует исполнить четверной сальхов в произвольной программе на этапе
Также японская фигуристка планирует выполнить два тройных акселя, два тройных лутца, каскад тройной флип — ойлер — тройной сальхов и тройной риттбергер.
В короткой программе Кихира исполнит тройной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп и тройной риттбергер.
Этап
На этапе