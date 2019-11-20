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20 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Щербакова рассказала, как фигуристки пытаются схитрить на взвешивании

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Анна Щербакова рассказала о способах, которыми пользуются фигуристки группы Этери Тутберидзе, чтобы повлиять на результаты взвешивания.

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Спортсменка выложила в своем Instagram-аккаунте ролик с анонсом нового шоу о фигурном катании, которое скоро будет запущено на Первом канале.

«Как обмануть на взвешивании? Кто-то начинает прыгать прямо перед взвешиванием, как-то напрячься максимально, выдохнуть или еще как-то. Но, естественно, это не поможет уже», — рассказала Щербакова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне фигуристка одержала победы на этапах Гран-при в США и Китае, гарантировав себе участие в Финале турнира в Турине.

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