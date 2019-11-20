Щербакова рассказала, как фигуристки пытаются схитрить на взвешивании
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Анна Щербакова рассказала о способах, которыми пользуются фигуристки группы Этери Тутберидзе, чтобы повлиять на результаты взвешивания.
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Анна Щербакова рассказала о способах, которыми пользуются фигуристки группы Этери Тутберидзе, чтобы повлиять на результаты взвешивания.
Спортсменка выложила в своем
«Как обмануть на взвешивании?
В текущем сезоне фигуристка одержала победы на этапах