«Загитова произнесла: «Кажется, это золото». Американка Белл — о курьезном случае с Косторной

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rM4Zlz9RXL4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда мне ее надели, я заметила, что она как-то сильно светится. Но подумала: «Окей, просто блестящая медаль». Однако потом Алина Загитова наклонилась со своей ступеньки пьедестала и произнесла: «Мне кажется, это золото».

Я участвовала во многих соревнованиях и шоу вместе с Алиной, так что мы подружились. После ее слов я посмотрела внимательно и такая: «О боже, это реально золото».

И решила сама вручить медаль Алене. Поздравила ее, пожала руку, а потом мы все просто смеялись на подиуме, так что это был веселый момент, — цитирует Белл «Газета.Ru».

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