«Загитова произнесла: «Кажется, это золото». Американка Белл — о курьезном случае с Косторной
Американская фигуристка Мэрайя Белл дала интервью, в котором вспомнила, как во время церемонии награждения по итогам этапа
Американская фигуристка Мэрайя Белл дала интервью, в котором вспомнила, как во время церемонии награждения по итогам этапа
«Когда мне ее надели, я заметила, что она
Я участвовала во многих соревнованиях и шоу вместе с Алиной, так что мы подружились. После ее слов я посмотрела внимательно и такая: «О боже, это реально золото».
И решила сама вручить медаль Алене. Поздравила ее, пожала руку, а потом мы все просто смеялись на подиуме, так что это был веселый момент, — цитирует Белл «Газета.Ru».
Напомним, что Загитова заняла во Франции 2-е место.