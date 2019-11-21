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11:40 (мск), источник: Sport24

«Загитова произнесла: «Кажется, это золото». Американка Белл — о курьезном случае с Косторной

Американская фигуристка Мэрайя Белл дала интервью, в котором вспомнила, как во время церемонии награждения по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции, где она заняла 3-е место, ей по ошибке отдали золотую медаль русской фигуристки Алены Косторной.

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«Когда мне ее надели, я заметила, что она как-то сильно светится. Но подумала: «Окей, просто блестящая медаль». Однако потом Алина Загитова наклонилась со своей ступеньки пьедестала и произнесла: «Мне кажется, это золото».

Я участвовала во многих соревнованиях и шоу вместе с Алиной, так что мы подружились. После ее слов я посмотрела внимательно и такая: «О боже, это реально золото».

И решила сама вручить медаль Алене. Поздравила ее, пожала руку, а потом мы все просто смеялись на подиуме, так что это был веселый момент, — цитирует Белл «Газета.Ru».

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Напомним, что Загитова заняла во Франции 2-е место.

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