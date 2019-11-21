Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро
В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019.
В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019.
В центре внимания, как всегда, будет женское одиночное катания, где Алине Загитовой и Алене Косторной предстоит встреча с хозяйкой льда Рикой Кихирой. Но об их противостоянии мы с вами еще успеем поговорить отдельно. Сейчас же отмечу одно: в заявках, опубликованных в среду на официальном сайте ISU, у Кихиры в произвольной программе кроме привычных тройных акселей значится сальхов в четыре оборота!
Конечно, в заявку можно что угодно понаписать. Бумага она все стерпит. Но
Напомню, что из фигуристок, преодолевших 15-летний возрастной ценз, никто не владеет и трикселями, и четверными. А четыре суперпрыжка, заявленных японкой в Саппоро, исполняет только Трусова — и приземлить их все на официальных международных соревнованиях ей еще не удавалось. Впрочем, Кихире тоже — и я сомневаюсь, что это сразу у нее получится.
А теперь отдадим должное фигуристам других «специальностей». Здесь тоже не обошлось без заявочных сюрпризов: в произвольной у канадцев Кирстен
Обычно в парном катании второй и третий прыжки в каскадах делают двойными, что в сумме тянет баллов на семь. С недавних пор пошла мода на вариант из двух сальховов в три оборота каждый, «проложенных»
Впрочем, значимость прыжков в соревнованиях дуэтов не столь велика.
У мужчин самый сложный набор выставил, разумеется, Юдзуру Ханю. В планах двукратного олимпийского чемпиона — шесть четверных: два в пятницу и четыре в субботу. Хотя ни лутца, которым в минувший
Макар Игнатов, после бронзы российского
Конкуренты Макара — Кевин Аймоз и Джейсон Браун, также имеющие в активе медали домашних этапов и получившие там практически те же баллы. Француз заявил в Саппоро «меховой ассортимент» из трех четверных тулупов. Американец, как известно, больше трех оборотов не прыгает и берет балетной, скажем так, красотой катания.
Не забудем о ветеране Сергее Воронове, который в свои 33 годится Игнатову чуть ли не в отцы. Напомню, что год назад Воронов был единственным российским финалистом
Наконец, Александра Степанова и Иван Букин исполнят свой короткий танец, когда в Москве еще будет темно. Их задача проста и посильна: не проиграть больше трех баллов соперникам из Италии.