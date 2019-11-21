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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова рассказала, что делает с мягкими игрушками, выброшенными на лед

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российская фигуристка Александра Трусова, победившая на Гран-при в России и в Канаде рассказала «Спорт-Экспрессу» о том, что происходит с мягкими игрушками, брошенными на лед после ее выступления.

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Источник: РИА "Новости"

По словам 15-летней спортсменки, часть игрушек она отправляет в детские дома.

«Часть игрушек оставляю себе. У нас есть комната, которая вся заставлена игрушками. Когда туда попадают дети, они просто в восторге. Часть я отдаю в детские дома. На эти соревнования приезжали друзья из Рязани, их дочка Соня также занимается фигурным катанием. Мы с ней отобрали игрушки, а я их подписала. Она хочет их раздать подругам на катке», — отметила Трусова.

На Гран-при России победу одержала Александра Трусова набрала 234,47 балла и попала в Финал серии, который состоится в декабре в Турине. В произвольной программе фигуристка допустила два падения, в том числе с четверного сальхова, но исполнила четверной лутц и два четверных тулупа в каскадах.

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