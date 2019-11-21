Трусова рассказала, что делает с мягкими игрушками, выброшенными на лед

«Часть игрушек оставляю себе. У нас есть комната, которая вся заставлена игрушками. Когда туда попадают дети, они просто в восторге. Часть я отдаю в детские дома. На эти соревнования приезжали друзья из Рязани, их дочка Соня также занимается фигурным катанием. Мы с ней отобрали игрушки, а я их подписала. Она хочет их раздать подругам на катке», — отметила Трусова.