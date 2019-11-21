Елизавета Туктамышева: Если пролетаешь мимо призовых мест, то живешь на 50−60 тысяч в месяц

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

— Ты говорила, что даже на призовые от победы на чемпионате мира нельзя купить квартиру.

— За победу можно, но это все равно не такие деньги, которые могут окупить загородный дом, как у футболиста Дмитрия Тарасова. 20 тысяч долларов — за Европу и около 50 тысяч — за мир.

— Ты наверняка знаешь расценки на Гран-при.

— Обычно выступлю, и потом уже смотрю. Перед стартом не забиваю голову. Где-то 9 тысяч долларов — за третье место, 12 тысяч — за второе, 18 тысяч — за первое. Плюс вычеты процентов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7b2a3ba6683d8b7c47b1" data-vnd="7b2a3ba6683d8b7c47b1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7b2a3ba6683d8b7c47b1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— То есть налоги и тренер. Сколько тренер получает с этого?

— 30%.

— И в сумме у тебе остается меньше 50%?

— Получается, что так.



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— Еще есть зарплата.

— Зарплаты делаются на протяжении сезона, который был до этого. Если хорошо выступал, то следующий сезон тебе платят. Если сезон провальный, то зарплата меньше.

— Создается ощущение, что закончить карьеру и выступать на шоу выгоднее, чем быть профессионалом.

— Это правда. Там заработок намного больше. Если ты все время в шоу, то постоянно идет какая-то прибыль. В спорте есть зарплата. Если занимаешь призовые места, то идут хорошие деньги. Но если ты пролетаешь мимо них, то живешь на 50−60 тысяч в месяц и херачишь в спорте.

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— Платят за шоу в Японии больше, чем в России?

— Да, больше. Там это просто как другой мир. У нас сейчас фигурное катание вроде как популяризировано, но все равно это не тот масштаб, как в Японии. У них почти всегда полный зал, они приглашают самых крутых звезд, чтобы сделать фееричное шоу. И деньги там тоже другие.

— Я слышал, что за одно выступление тебе в Японии платили 5−6 тысяч евро.

— Примерно так, да.

— А в России 100 тысяч рублей.

— В соответствии с твоим статусом в фигурном катании это примерно такие деньги. Но они могут качаться туда-сюда. Если ты давно не в топе, то деньги будут другие, — сказала Туктамышева в интервью Александру Головину на ютуб-канале «Всему Головин».