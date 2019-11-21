Елизавета Туктамышева: Если пролетаешь мимо призовых мест, то живешь на 50−60 тысяч в месяц
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании.
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о заработках в фигурном катании.
— Ты говорила, что даже на призовые от победы на чемпионате мира нельзя купить квартиру.
— За победу можно, но это все равно не такие деньги, которые могут окупить загородный дом, как у футболиста Дмитрия Тарасова. 20 тысяч долларов — за Европу и около 50 тысяч — за мир.
— Ты наверняка знаешь расценки на
— Обычно выступлю, и потом уже смотрю. Перед стартом не забиваю голову.
— То есть налоги и тренер. Сколько тренер получает с этого?
— 30%.
— И в сумме у тебе остается меньше 50%?
— Получается, что так.
— Еще есть зарплата.
— Зарплаты делаются на протяжении сезона, который был до этого. Если хорошо выступал, то следующий сезон тебе платят. Если сезон провальный, то зарплата меньше.
— Создается ощущение, что закончить карьеру и выступать на шоу выгоднее, чем быть профессионалом.
— Это правда. Там заработок намного больше. Если ты все время в шоу, то постоянно идет
— Платят за шоу в Японии больше, чем в России?
— Да, больше. Там это просто как другой мир. У нас сейчас фигурное катание вроде как популяризировано, но все равно это не тот масштаб, как в Японии. У них почти всегда полный зал, они приглашают самых крутых звезд, чтобы сделать фееричное шоу. И деньги там тоже другие.
— Я слышал, что за одно выступление тебе в Японии платили 5−6 тысяч евро.
— Примерно так, да.
— А в России 100 тысяч рублей.
— В соответствии с твоим статусом в фигурном катании это примерно такие деньги. Но они могут качаться