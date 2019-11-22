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10:30 (мск), источник: Sport24

Тутберидзе, отказ от соцсетей, деньги, фанаты и контроль веса. Откровенное интервью Щербаковой

Чемпионка России пообщалась с известным актером.

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Действующая чемпионка России Анна Щербакова стала первой гостьей шоу о фигурном катании на Первом канале. Актер Александр Соколовский говорил со спортсменкой на десять тем. Аня сама решала, готова или нет обсуждать каждый из вопросов. Для этого она окрашивала воду в синий (готова все рассказать), желтый (немного расскажу) или красный (не буду говорить) цвета. Запретных тем для Щербаковой не оказалось, семь вопросов оказались синими и три желтым: деньги, пережитая травма и комментарии в интернете.

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Приводим самые интересные цитаты 15-летней фигуристки.

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«Тутберидзе отвечает за все»

Кто мой герой — Этери Георгиевна? Она работает столько лет, приходит каждый день, вкладывает душу в спортсменов. Тутберидзе отвечает за все — нет момента, который бы она пустила на самотек. Все контролирует и отслеживает.

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«Перед соревнованиями стараюсь не заходить в соцсети»

Нельзя сказать, что я вообще ничего не читаю. Какие-то новости, интервью смотрю. На соревнованиях стараюсь себя ограничивать — стараюсь не заходить в соцсети. Телефон у меня никто не отбирает, я сама понимаю, что мне это не нужно, что это может отвлечь меня, сбить с настроя. Перед соревнованиями ничего не читаю.

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«На первые призовые купили тортик»

Призовые стараюсь особо не тратить и коплю. На что? Пока нет конкретной цели. После первых призовых купили тортик, отпраздновали с семьей.


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Мне кажется, информация о гонорарах на Гран-при открытая. Там в долларах, но я в долларах не очень разбираюсь. Получается в районе 100−150 тысяч рублей. На взрослых Гран-при уже больше.

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«На улицах узнают редко»

Популярность? На улицах узнают очень редко. Обычно это происходит около катка, люди, которые разбираются в фигурном катании. Или после соревнований, если куда-то идем, могут узнать. Или когда прилетаем откуда-то с шоу — нас встречают. Безумно приятно, что есть такая поддержка. Но не могу сказать, что я чувствую себя звездой и что мне на улицах не дают прохода.

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«После травмы долгое время не вставала»

На сборах после летнего отдыха сломала ногу на прыжке. Мне все загипсовали, долгое время я не вставала вообще, не двигалась. Потом какое-то время на костылях ходила. Было тяжело, но мы справились. Все тянулось так долго. Сначала нельзя ничего делать. Потом думаешь: «Ну ладно, все закончилось, я выхожу на лед».

Помню первую тренировку, мне тренеры сказали: «Пока не выходи на лед, подожди нас». Я надела коньки, уже была готова и думаю: «Странно, зачем ждать, сейчас выйду и пойду кататься».

Но я выхожу и понимаю, что вообще не знаю, как стоять на льду, меня шатает, меня держат. А казалось, что выйду и поеду, начну прыгать. Пришлось потратить какое-то время, чтобы поездить по кругу, перетяжечками, за ручку. Почувствовала себя маленьким ребенком, который не знает, как стоять на коньках, на которых все было так легко.

Все было постепенно, меня не торопили. Потом начала прыгать одинарные, долго прыгала на удочке, чтобы быть полностью уверенной в себе, когда захожу на прыжки.

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«Тренеры знают, чем я питаюсь»

Контроль веса? Нас взвешивают, смотрят. Полного исключения сладкого нет. Конечно, тренеры знают, что я не питаюсь только салатиками. Они знают, чем я питаюсь — на соревнованиях мы часто вместе ходим куда-то есть. Никаких жестких ограничений нет.

Меня никогда жестко не ограничивали в еде. Нет какой-то еды, которая мне запрещена. Есть ограничения, что нельзя, например, много сладкого. Но нет полного запрета, чтобы не было такого, что когда разрешили, ты срываешься и ешь все сразу.

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Успех российских фигуристов на Skate America
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