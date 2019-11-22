Тутберидзе, отказ от соцсетей, деньги, фанаты и контроль веса. Откровенное интервью Щербаковой
Чемпионка России пообщалась с известным актером.
Чемпионка России пообщалась с известным актером.
Действующая чемпионка России Анна Щербакова стала первой гостьей шоу о фигурном катании на Первом канале. Актер Александр Соколовский говорил со спортсменкой на десять тем. Аня сама решала, готова или нет обсуждать каждый из вопросов. Для этого она окрашивала воду в синий (готова все рассказать), желтый (немного расскажу) или красный (не буду говорить) цвета. Запретных тем для Щербаковой не оказалось, семь вопросов оказались синими и три желтым: деньги, пережитая травма и комментарии в интернете.
Приводим самые интересные цитаты 15-летней фигуристки.
Кто мой герой — Этери Георгиевна? Она работает столько лет, приходит каждый день, вкладывает душу в спортсменов. Тутберидзе отвечает за все — нет момента, который бы она пустила на самотек. Все контролирует и отслеживает.
Нельзя сказать, что я вообще ничего не читаю.
Призовые стараюсь особо не тратить и коплю. На что? Пока нет конкретной цели. После первых призовых купили тортик, отпраздновали с семьей.
Мне кажется, информация о гонорарах на
Популярность? На улицах узнают очень редко. Обычно это происходит около катка, люди, которые разбираются в фигурном катании. Или после соревнований, если
На сборах после летнего отдыха сломала ногу на прыжке. Мне все загипсовали, долгое время я не вставала вообще, не двигалась. Потом
Помню первую тренировку, мне тренеры сказали: «Пока не выходи на лед, подожди нас». Я надела коньки, уже была готова и думаю: «Странно, зачем ждать, сейчас выйду и пойду кататься».
Но я выхожу и понимаю, что вообще не знаю, как стоять на льду, меня шатает, меня держат. А казалось, что выйду и поеду, начну прыгать. Пришлось потратить
Все было постепенно, меня не торопили. Потом начала прыгать одинарные, долго прыгала на удочке, чтобы быть полностью уверенной в себе, когда захожу на прыжки.
Контроль веса? Нас взвешивают, смотрят. Полного исключения сладкого нет. Конечно, тренеры знают, что я не питаюсь только салатиками. Они знают, чем я питаюсь — на соревнованиях мы часто вместе ходим
Меня никогда жестко не ограничивали в еде. Нет