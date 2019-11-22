Фигуристы Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце

Французские фигуристы получили за прокат 90,03 балла. Предыдущий рекорд (88,69) Пападакис и Сизерон установили на этапе в Гренобле.

Танцевальные дуэты представят произвольную программу в субботу. Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями. Финал Гран-при состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.