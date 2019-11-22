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12:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу на этапе в Японии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россиянка Алена Косторная лидирует после короткой программы в соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония).

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Источник: AP 2019

Выступление Косторной судьи оценили на 85,04 балла, 16-летняя россиянка обновила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе, ранее принадлежавший японке Рике Кихире (83,97).

Во время загрузки произошла ошибка.

Второе место заняла Кихира (79,89), замкнула тройку лучших американка Карен Чен (67,21). Еще одна представительница России, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова (66,84) стала четвертой, ее соотечественница, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова (63,85) показала седьмой результат.

Произвольную программу фигуристки покажут в субботу.

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