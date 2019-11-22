Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу на этапе в Японии
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россиянка Алена Косторная лидирует после короткой программы в соревнованиях одиночниц на последнем этапе
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россиянка Алена Косторная лидирует после короткой программы в соревнованиях одиночниц на последнем этапе
Выступление Косторной судьи оценили на 85,04 балла, 16-летняя россиянка обновила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе, ранее принадлежавший японке Рике Кихире (83,97).
Второе место заняла Кихира (79,89), замкнула тройку лучших американка Карен Чен (67,21). Еще одна представительница России, олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова (66,84) стала четвертой, ее соотечественница, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова (63,85) показала седьмой результат.
Произвольную программу фигуристки покажут в субботу.