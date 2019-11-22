Тарасова о прокате Косторной: Кто и где видел выступление лучше?
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Прославленный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась в восторге после выступления Алены Косторной на этапе
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Прославленный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась в восторге после выступления Алены Косторной на этапе
Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе, получив за свое выступление в Саппоро 85,04 балла.
«Выдающееся катание, а какой аксель! Алена превосходно исполнила
Произвольную программу фигуристки представят в субботу, 23 ноября.