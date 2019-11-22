Тарасова о прокате Косторной: Кто и где видел выступление лучше?

«Выдающееся катание, а какой аксель! Алена превосходно исполнила флип-тулуп, лучше не бывает. Она делает все это, не волнуясь. А ее лутц меня просто поразил. У нее совершенно мужской прыжок. Колоссальный элемент. Это очень большое достижение в короткой программе. Я не знаю, за что тут можно не поставить десять баллов. Кто и где видел выступление лучше? Она умница, она настоящий, большой талант», — сказала Тарасова в эфире «Первого канала.».