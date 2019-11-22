Косторная: Когда Тутберидзе рядом, выступать намного проще

Источник: Спорт РИА Новости

Косторная в пятницу установила новый мировой рекорд в короткой программе, получив за прокат на этапе Гран-при NHK Trophy в Саппоро 85,04 балла. Фигуристка лидирует перед произвольной программой, которая состоится в субботу. На этапе в Японии присутствует тренер Косторной и олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой Этери Тутберидзе, которая не приезжала на этап во Францию, где ранее выступали эти спортсменки.

«На самом деле, с Этери Георгиевной (Тутберидзе) всегда намного проще, потому что это главный тренер. Ты чувствуешь, что рядом с тобой главный тренер и хочется показать еще лучше, еще больше. Плюс Этери Георгиевна своими способами умеет направить на прокат. Я не буду о них рассказывать, но они очень действенны, — сказала Косторная журналистам. — Я давно хотела побить рекорд Дани Самсонова (фигуриста группы Тутберидзе). Остаются 2 балла, все можно решить».



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Занимающая второе место после короткой программы в Саппоро японка Рика Кихира заявила в произвольной программе четверной сальхов. «Если человек умеет прыгать четверной, то это очень круто, он заслуживает уважения. Рика очень сильная спортсменка, и, в принципе, если у нее получился четверной, я очень рада, что она смогла это сделать. А я просто сделаю свое, остальное решат судьи», — добавила Косторная.