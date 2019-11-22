Загитова считает, что ей не хватило адреналина в короткой программе на этапе Гран-при

«Постараюсь показать чистый прокат в произвольной программе, я была слишком спокойна, и это спокойствие мне помешало, адреналина не хватило, — сказала Загитова. — У меня были такие прокаты в олимпийский сезон, когда я короткую сильно проваливала. Так что у меня есть опыт, как настраиваться перед произвольной. Меня не сбил рекорд Косторной».