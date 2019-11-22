Косторная уничтожила Кихиру, у Загитовой — «бабочка» и проблемы с финалом
Короткая программа NHK Trophy в Саппоро
Короткая программа NHK Trophy в Саппоро
Саппоро (Япония). «Гран-при» NHK Trophy
Женщины
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 85,04
2. Рика Кихира (Япония) — 79,89
3. Карен Чен (США) — 67,21
4. Алина Загитова (Россия) — 66,84
5. Мако Ямасита (Япония) — 65,70
6. Лим Юн Су (Корея) — 65,28
7. Софья Самодурова (Россия) — 63,85.
Перед
Первой из россиянок на льду появилась Алена Косторная, она была идеальна настолько, насколько это вообще возможно в короткой программе. Абсолютно заслуженный мировой рекорд — 85,04. Подопечные Тутберидзе продолжают их обновлять, когда, казалось бы, все мыслимые потолки уже достигнуты за пару месяцев.
Алена получила «+3» за тройной аксель, который был докручен с запасом. В этой программе вообще чуть ли не все прыжки были на три с половиной оборота. Что лутц, что тулуп в каскаде с флипом по высоте вполне могут вскоре стать четверными, и тогда уже встанет вопрос, что делать Трусовой. 85,04 — более чем на балл выше, чем предыдущий рекорд Рики Кихиры. Надо отдать должное судейской комиссии — она не стала
С такими прокатами Косторная абсолютно очевидно выходит на позицию главной соперницы Александры Трусовой на финале «Гран-при», чемпионате России и всех последующих турнирах.
Гораздо тяжелее пришлось Алине Загитовой. Первым в выступлении стал лутц, но без риттбергера, и за двойной аксель пришлось побороться. К заключительному флипу было решено прицепить тот самый риттбергер, и он вовсе не получился — Алина прыгнула «бабочку». И после короткой программы Загитова занимает четвертое место с результатом 66,84 балла, уступая Карен Чен (не имеет родственного отношения к Нэйтану).
Компоненты позволили не отстать далеко — но четвертое место уже может поставить вопрос о выходе в финал.
По эмоциям было видно тяжелое разочарование чемпионки мира и полное отсутствие эмоций у Этери Тутберидзе. Взросление — дело сложное и физически, и психологически, особенно когда за минуту до твоего появления ставят мировой рекорд.
Софья Самодурова свою программу откатала без больших ошибок, но в этом году этого уже не хватает для сенсационных подиумов. Был недокрут на тулупе в каскаде с флипом, который мог бы поднять чуть повыше. Во второй оценке подопечные Алексея Мишина, по мнению судей, продолжают отставать, и сегодня Самодурова
Последней на льду появилась Рика Кихира, которая наверняка догадывалась о результате Косторной. Японка свои элементы также исполнила, но не без ошибок. Риттбергер был немного отминусован (-0,21), триксель и флип + тулуп получились хуже, кроме того каскад был в первой половине программы, а не второй, что не давало надбавки. Хозяйка арены и так не рискнула вставить в программу лутц (как, кстати, и Самодурова), а с такими вводными обыграть Косторную сегодня можно было только при судействе в стиле японца Ёсиоки на «Гран-при Франции», который поставил «-5» Загитовой за недокрут.
Сегодня ничего подобного не происходило — респект Стране Восходящего Солнца. И по итогам первого дня в Саппоро Кихира отстает на пять баллов, все из которых отразились в технике.
Но этот запас все равно оставляет ее в борьбе за победу — четверной сальхов и два тройных акселя позволяют отыграться. Алёна же из короткой программы выжала максимум. Все это дает реальный шанс на первые в истории «Гран-при» шесть из шести побед россиянок. А Загитовой необходимо отоборонять свою позицию на подиуме, за которую теперь тревожно.