Косторная уничтожила Кихиру, у Загитовой — «бабочка» и проблемы с финалом

Источник: Спорт-Экспресс

Саппоро (Япония). «Гран-при» NHK Trophy

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 85,04

2. Рика Кихира (Япония) — 79,89

3. Карен Чен (США) — 67,21

4. Алина Загитова (Россия) — 66,84

5. Мако Ямасита (Япония) — 65,70

6. Лим Юн Су (Корея) — 65,28

7. Софья Самодурова (Россия) — 63,85.

У Косторной — мировой рекорд!

Перед Гран-при Японии расклад был очевиден — двум лидерам сборной России надо попасть на подиум, и никакие четверные, пятерные и прочие сальховы Кихиры будут не страшны — в Турине поговорим. Потенциальная угроза со стороны Лим была ликвидирована самой кореянкой после падения на акселе. Тем не менее, у Алины Загитовой сложности все же возникли.

Первой из россиянок на льду появилась Алена Косторная, она была идеальна настолько, насколько это вообще возможно в короткой программе. Абсолютно заслуженный мировой рекорд — 85,04. Подопечные Тутберидзе продолжают их обновлять, когда, казалось бы, все мыслимые потолки уже достигнуты за пару месяцев.

Алена получила «+3» за тройной аксель, который был докручен с запасом. В этой программе вообще чуть ли не все прыжки были на три с половиной оборота. Что лутц, что тулуп в каскаде с флипом по высоте вполне могут вскоре стать четверными, и тогда уже встанет вопрос, что делать Трусовой. 85,04 — более чем на балл выше, чем предыдущий рекорд Рики Кихиры. Надо отдать должное судейской комиссии — она не стала каким-то образом сдерживать ее главную соперницу. Почти 50 баллов за технику, компоненты, как показало будущее, на уровне Кихиры и Загитовой.

С такими прокатами Косторная абсолютно очевидно выходит на позицию главной соперницы Александры Трусовой на финале «Гран-при», чемпионате России и всех последующих турнирах.

Загитова не справилась

Гораздо тяжелее пришлось Алине Загитовой. Первым в выступлении стал лутц, но без риттбергера, и за двойной аксель пришлось побороться. К заключительному флипу было решено прицепить тот самый риттбергер, и он вовсе не получился — Алина прыгнула «бабочку». И после короткой программы Загитова занимает четвертое место с результатом 66,84 балла, уступая Карен Чен (не имеет родственного отношения к Нэйтану).

Компоненты позволили не отстать далеко — но четвертое место уже может поставить вопрос о выходе в финал.

По эмоциям было видно тяжелое разочарование чемпионки мира и полное отсутствие эмоций у Этери Тутберидзе. Взросление — дело сложное и физически, и психологически, особенно когда за минуту до твоего появления ставят мировой рекорд.



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Софья Самодурова свою программу откатала без больших ошибок, но в этом году этого уже не хватает для сенсационных подиумов. Был недокрут на тулупе в каскаде с флипом, который мог бы поднять чуть повыше. Во второй оценке подопечные Алексея Мишина, по мнению судей, продолжают отставать, и сегодня Самодурова из-за этого вместо четвертого места получила седьмое.

Последней на льду появилась Рика Кихира, которая наверняка догадывалась о результате Косторной. Японка свои элементы также исполнила, но не без ошибок. Риттбергер был немного отминусован (-0,21), триксель и флип + тулуп получились хуже, кроме того каскад был в первой половине программы, а не второй, что не давало надбавки. Хозяйка арены и так не рискнула вставить в программу лутц (как, кстати, и Самодурова), а с такими вводными обыграть Косторную сегодня можно было только при судействе в стиле японца Ёсиоки на «Гран-при Франции», который поставил «-5» Загитовой за недокрут.

Сегодня ничего подобного не происходило — респект Стране Восходящего Солнца. И по итогам первого дня в Саппоро Кихира отстает на пять баллов, все из которых отразились в технике.