Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Торпедо
00
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Мальорка
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
51
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Торонто Мэйпл Ливз
13
Хоккей. НХЛ
23.11
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
24
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Виннипег Джетс
53
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
50
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Анахайм Дакс
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
54
Все события
Фоторепортажи
31Сногсшибательные красотки из мира смешанных единоборств
35Все стадионы Евро-2020
15:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Косторная уничтожила Кихиру, у Загитовой — «бабочка» и проблемы с финалом

Короткая программа NHK Trophy в Саппоро по-разному сложилась для двух россиянок.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Саппоро (Япония). «Гран-при» NHK Trophy
Женщины
Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 85,04
2. Рика Кихира (Япония) — 79,89
3. Карен Чен (США) — 67,21
4. Алина Загитова (Россия) — 66,84
5. Мако Ямасита (Япония) — 65,70
6. Лим Юн Су (Корея) — 65,28
7. Софья Самодурова (Россия) — 63,85.

У Косторной — мировой рекорд!

Перед Гран-при Японии расклад был очевиден — двум лидерам сборной России надо попасть на подиум, и никакие четверные, пятерные и прочие сальховы Кихиры будут не страшны — в Турине поговорим. Потенциальная угроза со стороны Лим была ликвидирована самой кореянкой после падения на акселе. Тем не менее, у Алины Загитовой сложности все же возникли.

Первой из россиянок на льду появилась Алена Косторная, она была идеальна настолько, насколько это вообще возможно в короткой программе. Абсолютно заслуженный мировой рекорд — 85,04. Подопечные Тутберидзе продолжают их обновлять, когда, казалось бы, все мыслимые потолки уже достигнуты за пару месяцев.

Алена получила «+3» за тройной аксель, который был докручен с запасом. В этой программе вообще чуть ли не все прыжки были на три с половиной оборота. Что лутц, что тулуп в каскаде с флипом по высоте вполне могут вскоре стать четверными, и тогда уже встанет вопрос, что делать Трусовой. 85,04 — более чем на балл выше, чем предыдущий рекорд Рики Кихиры. Надо отдать должное судейской комиссии — она не стала каким-то образом сдерживать ее главную соперницу. Почти 50 баллов за технику, компоненты, как показало будущее, на уровне Кихиры и Загитовой.

С такими прокатами Косторная абсолютно очевидно выходит на позицию главной соперницы Александры Трусовой на финале «Гран-при», чемпионате России и всех последующих турнирах.

Загитова не справилась

Гораздо тяжелее пришлось Алине Загитовой. Первым в выступлении стал лутц, но без риттбергера, и за двойной аксель пришлось побороться. К заключительному флипу было решено прицепить тот самый риттбергер, и он вовсе не получился — Алина прыгнула «бабочку». И после короткой программы Загитова занимает четвертое место с результатом 66,84 балла, уступая Карен Чен (не имеет родственного отношения к Нэйтану).

Компоненты позволили не отстать далеко — но четвертое место уже может поставить вопрос о выходе в финал.

По эмоциям было видно тяжелое разочарование чемпионки мира и полное отсутствие эмоций у Этери Тутберидзе. Взросление — дело сложное и физически, и психологически, особенно когда за минуту до твоего появления ставят мировой рекорд.


Нажмите,
чтобы включить звук

Софья Самодурова свою программу откатала без больших ошибок, но в этом году этого уже не хватает для сенсационных подиумов. Был недокрут на тулупе в каскаде с флипом, который мог бы поднять чуть повыше. Во второй оценке подопечные Алексея Мишина, по мнению судей, продолжают отставать, и сегодня Самодурова из-за этого вместо четвертого места получила седьмое.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последней на льду появилась Рика Кихира, которая наверняка догадывалась о результате Косторной. Японка свои элементы также исполнила, но не без ошибок. Риттбергер был немного отминусован (-0,21), триксель и флип + тулуп получились хуже, кроме того каскад был в первой половине программы, а не второй, что не давало надбавки. Хозяйка арены и так не рискнула вставить в программу лутц (как, кстати, и Самодурова), а с такими вводными обыграть Косторную сегодня можно было только при судействе в стиле японца Ёсиоки на «Гран-при Франции», который поставил «-5» Загитовой за недокрут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня ничего подобного не происходило — респект Стране Восходящего Солнца. И по итогам первого дня в Саппоро Кихира отстает на пять баллов, все из которых отразились в технике.

Но этот запас все равно оставляет ее в борьбе за победу — четверной сальхов и два тройных акселя позволяют отыграться. Алёна же из короткой программы выжала максимум. Все это дает реальный шанс на первые в истории «Гран-при» шесть из шести побед россиянок. А Загитовой необходимо отоборонять свою позицию на подиуме, за которую теперь тревожно.

Читайте также
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Определились пары стыковых матчей квалификации Евро-2020
Определились хозяева четвертьфиналов Кубка России по футболу
Сборная России повела в счете в матче Кубка Дэвиса с сербами
Глубокий нокаут: сногсшибательные красотки из мира MMA (фото)
Воронов идет третьим после короткой программы на этапе Гран-при
Миранчук попал на обложку известного итальянского издания
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь