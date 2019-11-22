Авербух назвал эталонным прокат Косторной на этапе Гран-при в Японии

«Алена показала себя с лучшей стороны. В этом году Косторная — одна из претенденток на борьбу за высший пьедестал почета. У нее очень сбалансированные выступления, она получает высокие оценки за все компоненты. Думаю, сегодня был плюс-минус эталонный прокат, сложно выступить лучше. Вряд ли кто сможет побить такие цифры в короткой программе», — сказал Авербух в интервью Sport24.