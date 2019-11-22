Авербух назвал эталонным прокат Косторной на этапе Гран-при в Японии
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух похвалил Алену Косторную за ее выступление в короткой программе на этапе
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух похвалил Алену Косторную за ее выступление в короткой программе на этапе
В Саппоро Косторной удалось установить новый мировой рекорд в короткой программе, судьи поставили российской фигуристке 85,04 балла. Второе место после пятничных прокатов занимает японка Рика Кихира (79,89 балла), третье место на счету американки Карен Чен (67,21).
«Алена показала себя с лучшей стороны. В этом году Косторная — одна из претенденток на борьбу за высший пьедестал почета. У нее очень сбалансированные выступления, она получает высокие оценки за все компоненты. Думаю, сегодня был
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