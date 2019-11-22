Воронов идет третьим после короткой программы на этапе Гран-при в Японии
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский фигурист Сергей Воронов идет третьим после короткой программы на последнем этапе серии
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский фигурист Сергей Воронов идет третьим после короткой программы на последнем этапе серии
Воронов в пятницу за прокат короткой программы получил 88,63 балла.
Лидером стал двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (109,34 балла), второе место занял француз Кевин Эймоз (91,47).
Другой россиянин Макар Игнатов стал пятым (78,47), Антон Шулепов показал девятый результат (71,76).
Произвольную программу фигуристы покажут в субботу.