Американский журналист восхитился прокатом Косторной
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Известный американский спортивный журналист Джеки Вонг тремя словами описал выступление российской фигуристки Алены Косторной на этапе
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Известный американский спортивный журналист Джеки Вонг тремя словами описал выступление российской фигуристки Алены Косторной на этапе
В пятницу 16-летняя Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе, судьи оценили выступление россиянки в 85,04 балла.
«Безупречно. Легко. Невероятно», — написал Вонг в своем аккаунте в Twitter.
Журналист также оценил выступление Алины Загитовой, которая занимает четвертое промежуточное место по итогам