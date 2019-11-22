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15:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский журналист восхитился прокатом Косторной

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Известный американский спортивный журналист Джеки Вонг тремя словами описал выступление российской фигуристки Алены Косторной на этапе Гран-при в Японии.

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Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу 16-летняя Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе, судьи оценили выступление россиянки в 85,04 балла.

«Безупречно. Легко. Невероятно», — написал Вонг в своем аккаунте в Twitter.

Журналист также оценил выступление Алины Загитовой, которая занимает четвертое промежуточное место по итогам Гран-при после короткой программы с результатом в 66,84 балла. «Ее худшие оценки за два года, шокирующий результат», — написал Вонг.

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