Американский журналист восхитился прокатом Косторной

В пятницу 16-летняя Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе, судьи оценили выступление россиянки в 85,04 балла.

Журналист также оценил выступление Алины Загитовой, которая занимает четвертое промежуточное место по итогам Гран-при после короткой программы с результатом в 66,84 балла. «Ее худшие оценки за два года, шокирующий результат», — написал Вонг.