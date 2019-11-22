Хореограф фигуристов Глейхенгауз награжден званием заслуженного тренера РФ
ТАСС, 22 ноября. Хореограф и тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз награжден званием заслуженного тренера России. Об этом сообщает
ТАСС, 22 ноября. Хореограф и тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз награжден званием заслуженного тренера России. Об этом сообщает
Под руководством Глейхенгауза, который является хореографом группы тренера Этери Тутберидзе, выступают чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.
Также заслуженным тренером страны стал Александр Калинин, который является наставником трехкратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона Европы по спортивной гимнастике Артура Далалояна.
Звание заслуженного мастера спорта России присвоено чемпиону Европы по вольной борьбе Владиславу Байцаеву, чемпионке Европы по