Хореограф фигуристов Глейхенгауз награжден званием заслуженного тренера РФ

Источник: РИА "Новости"

Под руководством Глейхенгауза, который является хореографом группы тренера Этери Тутберидзе, выступают чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, а также Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.

Также заслуженным тренером страны стал Александр Калинин, который является наставником трехкратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона Европы по спортивной гимнастике Артура Далалояна.