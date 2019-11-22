Ягудин: Оценки Самодуровой на этапах Гран-при — это издевательство

«Я смотрел прокат из Красноярска. Самодурова великолепна! Абсолютно не согласен с теми компонентами и теми баллами, которые ей выставили. Это продолжается второй турнир подряд. То, что произошло в Китае и затем в Японии — это просто издевательство. Считаю, что она такого не заслужила. И не потому, что она чемпионка Европы, а потому что она откаталась чистейшим образом. Не заслужила она таких низких оценок своим катанием», — сказал Ягудин по телефону.