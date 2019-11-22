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21:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягудин: Оценки Самодуровой на этапах Гран-при — это издевательство

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова получила такие баллы за короткую программу на этапе Гран-при в Японии, что их можно назвать издевательскими, заявил РИА Новости олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

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Источник: РИА "Новости"

Самодурова в пятницу получила за прокат короткой программы на этапе Гран-при NHK Trophy в Саппоро 63,85 балла, заняв промежуточное 7-е место. На предыдущем своем этапе в Китае фигуристка набрала за короткую программу 63,99 балла (5-я позиция).

«Я смотрел прокат из Красноярска. Самодурова великолепна! Абсолютно не согласен с теми компонентами и теми баллами, которые ей выставили. Это продолжается второй турнир подряд. То, что произошло в Китае и затем в Японии — это просто издевательство. Считаю, что она такого не заслужила. И не потому, что она чемпионка Европы, а потому что она откаталась чистейшим образом. Не заслужила она таких низких оценок своим катанием», — сказал Ягудин по телефону.

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