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20:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадский фигурист рассказал об отношениях с Медведевой

Канадский фигурист Нам Нгуен рассказал об отношениях с россиянкой Евгенией Медведевой. Его слова приводит «Газета.ru».

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21-летний спортсмен признался, что ему удалось поближе познакомиться с российской фигуристкой в ходе их выступлений на серии шоу в Канаде. Он также прокомментировал общение с Медведевой в социальных сетях.

«Предложение выйти замуж в Instagram? Конечно, это было шуткой. Мы любим слегка разыграть фанатов», — отметил Нгуен.

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«Летом я пригласил ее на ланч, мы прекрасно провели время», — заявил канадец, добавив, что считает Медведеву «великолепной девушкой».

Нгуен принял участие в российском этапе мирового Гран-при, который проходил с 15 по 17 ноября. Он занял пятую строчку в одиночном катании. Канадец — победитель чемпионата мира среди юниоров в 2014 году.

В мае 2018-го Медведева покинула группу российского специалиста Этери Тутберидзе и отправилась в Канаду. Россиянка начала заниматься под руководством местного тренера Брайана Орсера. В феврале того же года на Олимпиаде в Пхёнчхане она выиграла серебряную медаль, уступив в борьбе за золото Алине Загитовой.

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