Костомаров посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-2
Авангард К
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Зенит
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чайка
Армавир
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Томь
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес
Барселона
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Ахмат
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Химки
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Ростов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Мордовия
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Ювентус
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Бетис
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Луч
Футбол. Зарубежный
19:30
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Атлетико
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
41
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
41
Все события
Фоторепортажи
16Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира
11Трусова выиграла второй Гран-при подряд
10:28 (мск), источник: Известия

Костомаров посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров выразил мнение, что российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой стоит завершить карьеру.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

«Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты», — сказал он RT.

В частности, Костомаров заявил, что надежды на улучшение результатов у 17-летней Загитовой нет.

«У нее есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться», — добавил фигурист.

По мнению Костомарова, даже если ученица Этери Тутберидзе соберется, ничего не изменится, потому что она не может прыгать те элементы, которые есть у ее соперниц.

22 ноября олимпийская чемпионка Загитова показала худший результат в короткой программе за два года своей карьеры во время выступления на Гран-при Японии в Саппоро.

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух ранее назвал выступление Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в Канаде катастрофически слабым.

Читайте также
 «Хотел бы пообщаться с Бетербиевым»
«Амброс Мартин — самый подходящий вариант для сборной России»
Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии
СМИ: «Челси» может купить россиянина в зимнее трансферное окно
Малкин победил Гусева. На «Нью-Джерси» страшно смотреть
РУСАДА хотят лишить статуса соответствия Всемирному кодексу
Суперсерия Панарина закончена. Рекорду Малкина ничто не угрожает
Майк Тайсон спрогнозировал исход реванша Хабиба и Конора
«Рубин» принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь