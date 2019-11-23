Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при в Японии и вышли в финал
САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на заключительном этапе серии
САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на заключительном этапе серии
Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие в произвольной программе 136,58 балла и установившие мировой рекорд. Таким образом, на этапе в Японии они обновили собственные мировые рекорды в произвольной программе,
Степанова и Букин стали вторыми в произвольной программе (124,74). На этапе в Саппоро они показали лучшие результаты в карьере в
Ранее Пападакис и Сизерон заняли первое место на третьем этапе серии
По итогам шести этапов в финал
Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года. Они являются четырехкратными чемпионами мира (2015, 2016, 2018, 2019), на мировом первенстве 2017 года дуэт стал вторым. Также в их активе пять побед на европейских первенствах и серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.
Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми (2015, 2018) и один раз серебряными (2019) призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах
Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями. Финал пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.