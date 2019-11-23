Степанова и Букин стали вторыми в танцах на льду на Гран-при в Японии и вышли в финал

Источник: Reuters

Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие в произвольной программе 136,58 балла и установившие мировой рекорд. Таким образом, на этапе в Японии они обновили собственные мировые рекорды в произвольной программе, ритм-танце (90,03) и по сумме программ (226,61).

Степанова и Букин стали вторыми в произвольной программе (124,74). На этапе в Саппоро они показали лучшие результаты в карьере в ритм-танце (84,07) и по сумме программ (208,81). Третье место на этапе заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 198,06 балла (82,13+115,93). Российский дуэт Софья Шевченко и Игорь Еременко стал седьмым (178,08; 69,59+108,49).



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Ранее Пападакис и Сизерон заняли первое место на третьем этапе серии Гран-при во французском Гренобле. Степанова и Букин стали вторыми на этапе в Лас-Вегасе (штат Невада, США), Шевченко и Еременко заняли девятое место на этапе в США.

Финалисты Гран-при

По итогам шести этапов в финал Гран-при вышли российские дуэты Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Степанова и Букин, а также Пападакис и Сизерон, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, два американских дуэта — Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года. Они являются четырехкратными чемпионами мира (2015, 2016, 2018, 2019), на мировом первенстве 2017 года дуэт стал вторым. Также в их активе пять побед на европейских первенствах и серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Степанова и Букин выступают вместе с 2008 года. Они дважды становились бронзовыми (2015, 2018) и один раз серебряными (2019) призерами чемпионатов Европы. В прошлом сезоне спортсмены два раза победили на этапах Гран-при, в финале заняли четвертое место. В активе фигуристов есть две бронзовые награды и одно золото в финалах юниорских Гран-при.