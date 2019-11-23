Мишина и Галлямов заняли третье место среди пар на Гран-при в Японии и вышли в финал

Источник: AP 2019

Российская пара получила в сумме за две программы 203,35 балла (69,00 балла — за короткую, 134,35 — за произвольную). Победу одержали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, набравшие 226,96 балла (81,27 + 145,69), второе место заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро с 208,49 балла (71,21 + 137,28). Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин набрали 189,34 балла (64,96 + 124,40) и стали четвертыми.

Мишина и Галлямов завоевали путевку в финал Гран-при, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Также в финале Гран-при примут участие Суй Вэньцзин и Хань Цун, еще одна китайская пара Чен Пэн и Цзинь Ян, россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Мур-Тауэрс и Маринаро.

Двукратные чемпионы Европы, победители финала Гран-при сезона-2016/17 россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов после результатов японского этапа Гран-при не сумели квалифицироваться в финальный турнир серии впервые за три сезона.