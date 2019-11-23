Загитова заявила, что тренеры помогли ей собраться на произвольную программу в Японии

В короткой программе Загитова допустила ошибку, в результате чего заняла промежуточное четвертое место. В произвольной она получила 151,15 балла, что стало для нее лучшим результатом в сезоне. По сумме двух выступлений 17-летняя фигуристка набрала 217,99 балла.

«Произвольная программа получилась чуть получше, чем короткая, — сказала Загитова. — Мне было приятно тут выступать — в конце мне все хлопали, и это придавало сил. После короткой программы мне очень помогли мои тренеры, они нашли нужные слова, это очень важно. И потом я говорила, у меня уже был опыт неудач, я сделала соответствующие выводы после выступления, в любом случае это новый опыт для меня».