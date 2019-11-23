Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии и вышла в финал серии вместе с Загитовой
САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на заключительном этапе серии
САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на заключительном этапе серии
Второе место заняла японка Рика Кихира, третьей стала россиянка Алина Загитова.
Показанные результаты позволили Косторной и Загитовой пробиться в финал
Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями.