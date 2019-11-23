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13:00 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Косторная выиграла Гран-при Японии и вышла в финал серии вместе с Загитовой

САППОРО /Япония/, 23 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в японском Саппоро.

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Источник: РИА "Новости"

Второе место заняла японка Рика Кихира, третьей стала россиянка Алина Загитова.

Показанные результаты позволили Косторной и Загитовой пробиться в финал Гран-при.

Этап в Саппоро завершится в воскресенье показательными выступлениями.

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