«Фантастика»: Тарасова оценила произвольную программу Косторной
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Прославленный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась выступлением Алены Косторной в произвольной программе на этапе
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Прославленный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась выступлением Алены Косторной в произвольной программе на этапе
С результатом в 240,00 баллов Косторная стала победительницей этапа в Саппоро.
«У нее был большой запас перед произвольной программой. А ее
Своими впечатлениями от результатов Косторной поделился и Илья Авербух: «Не сомневался в ее победе даже после небольшой ошибки при исполнении акселя. Все остальное исполнила прекрасно, Алена была очень органична на льду «.
Втрое место на этапе в Саппоро заняла японка Рика Кихира (231,84). На третьей строчке расположилась еще одна россиянка Алина Загитова (217,99).