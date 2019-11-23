«Фантастика»: Тарасова оценила произвольную программу Косторной

Источник: Спорт РИА Новости

С результатом в 240,00 баллов Косторная стала победительницей этапа в Саппоро.

«У нее был большой запас перед произвольной программой. А ее флип-тулуп — просто фантастика. Считаю, что в моменте с акселем она не соскочила, был обычный степ-аут», — сказала Тарасова в эфире «Первого Канала».

Своими впечатлениями от результатов Косторной поделился и Илья Авербух: «Не сомневался в ее победе даже после небольшой ошибки при исполнении акселя. Все остальное исполнила прекрасно, Алена была очень органична на льду «.