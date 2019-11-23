Ягудин похвалил Косторную, Загитову и Самодурову после выступления в Японии

«А я говорил: надо забыть короткую программу. С новыми силами — на новые высоты, и всё будет хорошо. Молодец, Алинка! Ура, Алёнка! Красава! Самодурова — молодец, Загитова — умничка. Молодцы!» — сказал Ягудин на видео, опубликованном в сториз в «Инстаграме».