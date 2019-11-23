Воронов стал четвертым на этапе серии Гран-при в Саппоро
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский фигурист Сергей Воронов занял четвертое место на последнем этапе серии
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский фигурист Сергей Воронов занял четвертое место на последнем этапе серии
По итогам короткой и произвольной программ Воронов набрал 239,05 балла. Победителем стал японец Юдзуру Ханю — 305,05. Второе место занял француз Кевин Эймоз (250,02), третье — представитель Канады Роман Садовский (247,50).
Россиянин Макар Игнатов стал седьмым (222,45), его соотечественник Антон Шулепов показал восьмой результат (218,38).