Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

Источник: РИА "Новости"

В субботу в японском Саппоро завершилась соревновательная часть заключительного этапа Гран-при текущего сезона, по итогам которого стали известны все участники предстоящего финала серии.

В женском одиночном катании за победу в серии поборются четыре россиянки — Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Алина Загитова (все являются воспитанницами тренера Этери Тутберидзе — прим. ТАСС), а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

В мужской части соревнований в финале Гран-при примут участие россияне Александр Самарин, Дмитрий Алиев, американец Натан Чен, японец Юдзуру Ханю, француз Кевин Эймоз и китаец Боян Цзинь.

В соревнованиях спортивных пар выступят россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, китайцы Чен Пэн и Цзинь Ян, Суй Вэньцзин и Хань Цун, канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.