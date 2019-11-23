Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув
Лестер
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал
Саутгемптон
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Борнмут
Вулверхэмптон Уондерерс
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Ливерпуль
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Норвич
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Уотфорд
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер
Шальке-04
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фортуна Д
Бавария
04
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Боруссия М
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард
Динамо Мн
12
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Луч
Футбол. Зарубежный
19:30
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Кельн
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Атлетико
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Мордовия
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Ювентус
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Ростов
21
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Ренн
Футбол. Первый дивизион
16:00
Краснодар-2
Химки
22
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Томь
20
Футбол. Зарубежный
15:00
Леганес
Барселона
12
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Зенит
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чайка
Армавир
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Текстильщик
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Енисей
10
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
Авангард К
11
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Ахмат
12
Хоккей. НХЛ
24.11
Колорадо Эвеланш
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.11
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
24.11
Бостон Брюинз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
24.11
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
24.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
24.11
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
24.11
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
24.11
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.11
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
24.11
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
24.11
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
12Сборная России крупно проиграла бельгийцам
12Медведева успешно выступила на Гран-при Москвы
16:41 (мск), источник: ТАСС

Определились все участники финала серии Гран-при по фигурному катанию

ТАСС, 23 ноября. Стал известен окончательный список участников финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В субботу в японском Саппоро завершилась соревновательная часть заключительного этапа Гран-при текущего сезона, по итогам которого стали известны все участники предстоящего финала серии.

В женском одиночном катании за победу в серии поборются четыре россиянки — Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Алина Загитова (все являются воспитанницами тренера Этери Тутберидзе — прим. ТАСС), а также японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл.

В мужской части соревнований в финале Гран-при примут участие россияне Александр Самарин, Дмитрий Алиев, американец Натан Чен, японец Юдзуру Ханю, француз Кевин Эймоз и китаец Боян Цзинь.

В соревнованиях спортивных пар выступят россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, китайцы Чен Пэн и Цзинь Ян, Суй Вэньцзин и Хань Цун, канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.

В турнире танцевальных пар за победу поборются россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Косторная в шаге от Трусовой, тревога у Загитовой — ложная
Насколько реален переезд российского форварда в «Челси»
Дзюба снова тащит «Зенит»: прервал серию без голов
«Барселона» одержала победу в матче с последней командой примеры
Хачанов проиграл в полуфинальном матче Кубка Дэвиса
Казахстанская боксерша покрасовалась на берегу океана (фото)
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь