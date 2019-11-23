Плющенко считает, что в финале Гран-при по фигурному катанию могут быть сюрпризы
САППОРО /Япония/, 23 ноября, /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в финале серии
САППОРО /Япония/, 23 ноября, /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что в финале серии
В субботу завершился шестой этап
«Поздравляю, все справились — большие молодцы, очень интересная заруба была. Мне кажется, не менее интересное ждет нас впереди, в финале, могут быть сюрпризики. Мне хочется посмотреть, как будет кататься Косторная, как будут оценивать всех девчонок», — сказал Плющенко.
«Надеюсь, все будут хорошо кататься, и при этом раскладе хочется посмотреть, как поведет себя барометр со стороны судей.
«Всех нас ждет очень интересный чемпионат России. Кто попадет на чемпионат Европы? Нас вообще ждет очень интересный сезон. Главное, чтобы все подошли к сезону здоровенькими», — заключил Плющенко.
Финал серии