Плющенко считает, что в финале Гран-при по фигурному катанию могут быть сюрпризы

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В субботу завершился шестой этап Гран-при в японском Саппоро, по итогам которого стали известны все участники финала серии. От российской команды в финале выступят Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алина Загитова (все — женское одиночное катание), Александр Самарин, Дмитрий Алиев (мужское одиночное катание), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (спортивные пары), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин (танцевальные пары).

«Поздравляю, все справились — большие молодцы, очень интересная заруба была. Мне кажется, не менее интересное ждет нас впереди, в финале, могут быть сюрпризики. Мне хочется посмотреть, как будет кататься Косторная, как будут оценивать всех девчонок», — сказал Плющенко.

«Надеюсь, все будут хорошо кататься, и при этом раскладе хочется посмотреть, как поведет себя барометр со стороны судей. Кто-то делает много четверных, но есть другие свои упущения, кто-то делает аксели. Не все катаются чисто, но все катаются здорово. Будет очень интересный финал», — добавил собеседник ТАСС.

«Всех нас ждет очень интересный чемпионат России. Кто попадет на чемпионат Европы? Нас вообще ждет очень интересный сезон. Главное, чтобы все подошли к сезону здоровенькими», — заключил Плющенко.