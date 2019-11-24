Тутберидзе показала тройной аксель в исполнении Трусовой на тренировке
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Этери Тутберидзе на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором ее ученица Александра Трусова исполняет тройной аксель на тренировке.
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Этери Тутберидзе на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором ее ученица Александра Трусова исполняет тройной аксель на тренировке.
В нынешнем сезоне 15-летняя фигуристка дебютировала на взрослом уровне. Трусова завоевала золотые медали на двух этапах
«Тройной аксель Александры Трусовой. Готовимся к Финалу Гран-при», — написала Тутберидзе в подписи к видео.
Финал