Тутберидзе показала тройной аксель в исполнении Трусовой на тренировке

Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо Эвеланш
Торонто Мэйпл Ливз
13
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег Джетс
Коламбус Блю Джэкетс
11
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон Брюинз
Миннесота Уайлд
01
Хоккей. НХЛ
1-й период
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
20
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг
Анахайм Дакс
10
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Джерси Дэвилз
Детройт Ред Уингз
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
22
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23.11
Лос-Анджелес Кингз
Аризона Койотс
23
Футбол. Зарубежный
23.11
Реал
Реал Сосьедад
31
Футбол. Зарубежный
23.11
Торино
Интер
03
Футбол. Зарубежный
23.11
Брест
Нант
11
Футбол. Зарубежный
23.11
Метц
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
23.11
Анже
Ним
10
Футбол. Зарубежный
23.11
Амьен
Страсбур
04
Футбол. Зарубежный
23.11
Дижон
Ренн
21
Хоккей. НХЛ
23.11
Филадельфия Флайерз
Калгари Флэймз
Б
23
Футбол. Зарубежный
23.11
Манчестер Сити
Челси
21
Футбол. Зарубежный
23.11
РБ Лейпциг
Кельн
41
Футбол. Зарубежный
23.11
Гранада
Атлетико
11
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Сочи
Футбол. Зарубежный
23.11
Милан
Наполи
11
Футбол. Первый дивизион
23.11
Торпедо М
Луч
02
Футбол. Зарубежный
23.11
Лион
Ницца
21
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Адмирал
Футбол. Зарубежный
23.11
Брайтон & Хоув
Лестер
02
Футбол. Зарубежный
23.11
Арсенал
Саутгемптон
22
Футбол. Зарубежный
23.11
Борнмут
Вулверхэмптон Уондерерс
12
Футбол. Зарубежный
23.11
Кристал Пэлас
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
23.11
Эвертон
Норвич
02
Футбол. Зарубежный
23.11
Уотфорд
Бернли
03
Футбол. Зарубежный
23.11
Бетис
Валенсия
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
Футбол. Зарубежный
14:00
Эспаньол
Хетафе
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Амур
Футбол. Зарубежный
23.11
Байер
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
23.11
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
02
Футбол. Зарубежный
23.11
Вердер
Шальке-04
12
Футбол. Зарубежный
23.11
Фортуна Д
Бавария
04
Футбол. Зарубежный
23.11
Унион Б
Боруссия М
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Парма
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Ак Барс
Футбол. Первый дивизион
23.11
Балтика
Мордовия
02
Футбол. Зарубежный
23.11
Аталанта
Ювентус
13
Хоккей. КХЛ
23.11
Авангард
Динамо Мн
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Торпедо
Футбол. Премьер-лига
23.11
Динамо
Ростов
21
Футбол. Первый дивизион
23.11
Краснодар-2
Химки
22
Футбол. Зарубежный
23.11
Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Первый дивизион
23.11
Чертаново
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Первый дивизион
23.11
Факел
Нижний Новгород
02
Футбол. Первый дивизион
23.11
Ротор
Томь
20
Футбол. Зарубежный
23.11
Леганес
Барселона
12
Футбол. Премьер-лига
23.11
Рубин
Зенит
12
Футбол. Первый дивизион
23.11
Чайка
Армавир
10
Футбол. Первый дивизион
23.11
Шинник
Текстильщик
30
Футбол. Первый дивизион
23.11
Нефтехимик
Енисей
10
Все события
Фоторепортажи
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
31Сногсшибательные красотки из мира смешанных единоборств
00:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тутберидзе показала тройной аксель в исполнении Трусовой на тренировке

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Этери Тутберидзе на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором ее ученица Александра Трусова исполняет тройной аксель на тренировке.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

В нынешнем сезоне 15-летняя фигуристка дебютировала на взрослом уровне. Трусова завоевала золотые медали на двух этапах Гран-при по фигурному катанию в Канаде и России.

«Тройной аксель Александры Трусовой. Готовимся к Финалу Гран-при», — написала Тутберидзе в подписи к видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Финал Гран-при пройдет в Турине с 5 по 8 декабря. От России в соревновании одиночниц выступят четыре ученицы Тутберидзе: Алена Косторная, Алина Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
Туктамышева рассказала, сколько тренер получает с доходов фигуриста
Сборная России будет самой представительной в финале Гран-при
Динамовский наVAR. Бело-голубые вырвали победу у «Ростова»
Дзюба снова тащит «Зенит»: форвард прервал серию без голов
Овечкин грустит, «Вашингтон» без его голов не выигрывает
Россияне не вышли в финал КД, ведя 3:0 на решающем тай-брейке
Казахстанская боксерша покрасовалась на берегу океана (фото)
ФНЛ: «Ротор» в лидерах, в Воронеже фанаты напали на футболистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь