Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при

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На турнире в Италии в женском одиночном катании выступят четыре россиянки, в мужском одиночном — два представителя страны. Кроме того, за победу в соревнованиях спортивных пар поборются три российских дуэта, в танцах на льду — два.

Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии. Он стал последним перед решающими соревнованиями, которые пройдут с 5 по 8 декабря в Турине.