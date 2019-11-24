Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при
Сборная России по фигурному катанию получила наибольшее представительство в финале
Сборная России по фигурному катанию получила наибольшее представительство в финале
На турнире в Италии в женском одиночном катании выступят четыре россиянки, в мужском одиночном — два представителя страны. Кроме того, за победу в соревнованиях спортивных пар поборются три российских дуэта, в танцах на льду — два.
Окончательный список участников финала
9 ноября заслуженный тренер России Алексей Мишин предположил, что его подопечная Елизавета Туктамышева получила низкие баллы на этапе