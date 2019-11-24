Загитова сообщила, что заинтересовалась гончарным искусством

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Загитова завершила выступление в Саппоро с третьим результатом и вышла в финал серии Гран-при, который пройдет 5—8 декабря в Турине (Италия). 17-летняя спортсменка является лицом двух известных брендов в области косметики.

«Я не думаю о создании своей линии одежды, ее сейчас делают все, кому не лень, и мне это не так интересно. Мне интересно гончарное искусство — я никогда этого не делала, но хочу попробовать. По виду это это очень успокаивает, и можно будет создавать какие-то свои эксклюзивные вещи», — считает Загитова.

Также спортсменка сообщила, что сама оформила свою комнату в японском стиле: «Я хотела, чтобы у меня была сакура на стене, но пока она еще не закончена. Специальную полочку для медалей украшают статуэтки, которые мне дарили японские фанаты».