Трусова и Тутберидзе готовят бомбу к финалу «Гран-при»

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Трусова ответила Косторной. В Instagram Тутберидзе

Давно в женском одиночном катании не было такой пугающей всех конкуренток доминации одной страны. Может быть, даже никогда. Во всяком случае, шесть из шести этапов «Гран-при» россиянки не брали ни разу. Понятно, что по двум месяцам делать далеко идущих выводов нельзя. Но даже этих шести этапов «Гран-при» хватило, чтобы начать широкую дискуссию о судействе и запрете четверных прыжков в короткой программе, который не очень-то стремятся отменять. Конкурентам тоже есть что вспомнить — и достать из «загашника» историю про изменение возрастного ценза.

Пока просвета для японок и американок не видно. Звезды «Хрустального» продолжают бить личные рекорды и усложнять программы. Едва на NHK Trophy в Саппоро Алена Косторная достигла отметки 240 баллов, всего на балл меньше мирового рекорда Александры Трусовой. И Саша моментально ответила — через соцсети тренера.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5NnHvSihJN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5NnHvSihJN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5NnHvSihJN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-23T15:29:38+00:00">23 Ноя 2019 в 7:29 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Этери Тутберидзе опубликовала видео с тренировки, где Трусова прыгает тройной аксель, с подписью «Александра Трусова, тройной аксель».

Тутберидзе потихоньку превращается в своего рода режиссера от фигурного катания — сама определяет драматургию и сюжет в противостоянии своих подопечных. По субботам, как говорили ученицы Тутберидзе на прошлом этапе «Гран-при России в Москве», в группе свободный день. Но даже если допустить, что Трусова сделала первый аксель вчера, сразу после выступления Алены, сразу выложить его в соцсети — очевидный намек на подстегивание конкуренции. Но, скорее, видео просто ждало момента публикации. Еще и с соответствующим хэштегом — #такинтереснее. В их выборе вкус у Тутберидзе определенно присутствует.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d95a242612e8156c39e4" data-vnd="d95a242612e8156c39e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d95a242612e8156c39e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Интрига будет убита окончательно?

Насчет интереса есть сомнения. Трусова и так на протяжении всего сезона недосягаема для соперниц, она побила два мировых рекорда по сумме баллов и была на передовой технического прогресса в фигурном катании, рискуя здоровьем, подобно полярнику-исследователю. Казалось бы — у тебя четыре четверных в произвольной программе, береги ноги и позвоночник! Сама Саша сказала на пресс-конференции в Москве: «Не знаю, почему, но тройной аксель для меня самый сложный прыжок».



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Но Трусова — максималистка, и в скором времени может добавить в свои программы пятый, а то и шестой и седьмой элемент ультра-си — вслед за двумя четверными тулупами, сальховом и лутцем. Триксель прежде всего позволит Александре не уступать по несколько баллов в короткой программе, а в произвольной их можно вставлять целых два или как минимум добавить оборот к двойному, который уроженка Рязани уже исполняет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lW5iAUsL8Zk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если сейчас при рекордном прокате Трусова набирает 241 балл, то при добавлении двух тройных акселей вместо двойных базовая стоимость вырастет на 9,4 балла. Дальше вопрос в том, как Русская ракета его исполнит. В выложенной на видео попытке судьи могли бы поставить недокрут. Но все равно по сравнению с нынешним результатом это будет прогресс. А за успешное исполнение надбавки будут приличные — в районе двух-трех баллов. Элементы ультра-си судьи склонны оценивать щедро. То есть в потенциале это до 15 баллов преимущества, которые даже Косторной без четверных отыграть будет нереально.

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Трусова близка к идеалу?

И это при том, что были специалисты, которые сомневались в способности Трусовой сделать тройной аксель в принципе.

Конечно, еще неизвестно, когда он будет готов для исполнения на соревнованиях. Иногда для официальной премьеры нужен год, как в случае с Рикой Кихирой, которая так и не показала свой четверной сальхов в Саппоро, хотя прыгала его на тренировке еще в январе.

Впрочем, Этери Тутберидзе в данном случае была прозрачна и написала под видео: «Готовимся к финалу Гран-при».

В последнее время много говорится о том, что лучшей фигуристкой станет та, кто сможет соединить в себе красивое катание и техническую сложность. Об этом говорил в интервью «СЭ» и Стефан Ламбьель. Совсем недавно казалось, что Косторная к этому ближе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LHT6Bm1rU94" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но последние новости и все более высокие компоненты Александры от старта к старту делают ее чуть ли не эталонной фигуристкой. Да, есть куда расти во второй оценке. Возможно, после тройного акселя тренерский штаб все же обратит внимание на дорожки и композицию. Чтобы критика в стиле Ирины Слуцкой — «разбег — прыжок» — окончательно ушла в прошлое.

И тогда Александра превратится из принцессы, которая пока только примеряет корону, в настоящую королеву. Или соперницы все-таки найдут, как отменить коронацию?

Дмитрий Кузнецов