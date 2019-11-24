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18:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трусова и Тутберидзе готовят бомбу к финалу «Гран-при»

Королева четверных готовит тройной аксель и идет к обновлению мирового рекорда на 10 — 15 баллов.

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Трусова ответила Косторной. В Instagram Тутберидзе

Давно в женском одиночном катании не было такой пугающей всех конкуренток доминации одной страны. Может быть, даже никогда. Во всяком случае, шесть из шести этапов «Гран-при» россиянки не брали ни разу. Понятно, что по двум месяцам делать далеко идущих выводов нельзя. Но даже этих шести этапов «Гран-при» хватило, чтобы начать широкую дискуссию о судействе и запрете четверных прыжков в короткой программе, который не очень-то стремятся отменять. Конкурентам тоже есть что вспомнить — и достать из «загашника» историю про изменение возрастного ценза.

Пока просвета для японок и американок не видно. Звезды «Хрустального» продолжают бить личные рекорды и усложнять программы. Едва на NHK Trophy в Саппоро Алена Косторная достигла отметки 240 баллов, всего на балл меньше мирового рекорда Александры Трусовой. И Саша моментально ответила — через соцсети тренера.

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Этери Тутберидзе опубликовала видео с тренировки, где Трусова прыгает тройной аксель, с подписью «Александра Трусова, тройной аксель».

Тутберидзе потихоньку превращается в своего рода режиссера от фигурного катания — сама определяет драматургию и сюжет в противостоянии своих подопечных. По субботам, как говорили ученицы Тутберидзе на прошлом этапе «Гран-при России в Москве», в группе свободный день. Но даже если допустить, что Трусова сделала первый аксель вчера, сразу после выступления Алены, сразу выложить его в соцсети — очевидный намек на подстегивание конкуренции. Но, скорее, видео просто ждало момента публикации. Еще и с соответствующим хэштегом — #такинтереснее. В их выборе вкус у Тутберидзе определенно присутствует.

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Интрига будет убита окончательно?

Насчет интереса есть сомнения. Трусова и так на протяжении всего сезона недосягаема для соперниц, она побила два мировых рекорда по сумме баллов и была на передовой технического прогресса в фигурном катании, рискуя здоровьем, подобно полярнику-исследователю. Казалось бы — у тебя четыре четверных в произвольной программе, береги ноги и позвоночник! Сама Саша сказала на пресс-конференции в Москве: «Не знаю, почему, но тройной аксель для меня самый сложный прыжок».


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Но Трусова — максималистка, и в скором времени может добавить в свои программы пятый, а то и шестой и седьмой элемент ультра-си — вслед за двумя четверными тулупами, сальховом и лутцем. Триксель прежде всего позволит Александре не уступать по несколько баллов в короткой программе, а в произвольной их можно вставлять целых два или как минимум добавить оборот к двойному, который уроженка Рязани уже исполняет.

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Если сейчас при рекордном прокате Трусова набирает 241 балл, то при добавлении двух тройных акселей вместо двойных базовая стоимость вырастет на 9,4 балла. Дальше вопрос в том, как Русская ракета его исполнит. В выложенной на видео попытке судьи могли бы поставить недокрут. Но все равно по сравнению с нынешним результатом это будет прогресс. А за успешное исполнение надбавки будут приличные — в районе двух-трех баллов. Элементы ультра-си судьи склонны оценивать щедро. То есть в потенциале это до 15 баллов преимущества, которые даже Косторной без четверных отыграть будет нереально.

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Трусова близка к идеалу?

И это при том, что были специалисты, которые сомневались в способности Трусовой сделать тройной аксель в принципе.

Конечно, еще неизвестно, когда он будет готов для исполнения на соревнованиях. Иногда для официальной премьеры нужен год, как в случае с Рикой Кихирой, которая так и не показала свой четверной сальхов в Саппоро, хотя прыгала его на тренировке еще в январе.

Впрочем, Этери Тутберидзе в данном случае была прозрачна и написала под видео: «Готовимся к финалу Гран-при».

В последнее время много говорится о том, что лучшей фигуристкой станет та, кто сможет соединить в себе красивое катание и техническую сложность. Об этом говорил в интервью «СЭ» и Стефан Ламбьель. Совсем недавно казалось, что Косторная к этому ближе.

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Но последние новости и все более высокие компоненты Александры от старта к старту делают ее чуть ли не эталонной фигуристкой. Да, есть куда расти во второй оценке. Возможно, после тройного акселя тренерский штаб все же обратит внимание на дорожки и композицию. Чтобы критика в стиле Ирины Слуцкой — «разбег — прыжок» — окончательно ушла в прошлое.

И тогда Александра превратится из принцессы, которая пока только примеряет корону, в настоящую королеву. Или соперницы все-таки найдут, как отменить коронацию?

Дмитрий Кузнецов

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