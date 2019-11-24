Трусова и Тутберидзе готовят бомбу к финалу «Гран-при»
Королева четверных готовит тройной аксель и идет к обновлению мирового рекорда на 10 — 15 баллов.
Королева четверных готовит тройной аксель и идет к обновлению мирового рекорда на 10 — 15 баллов.
Давно в женском одиночном катании не было такой пугающей всех конкуренток доминации одной страны. Может быть, даже никогда. Во всяком случае, шесть из шести этапов «Гран-при» россиянки не брали ни разу. Понятно, что по двум месяцам делать далеко идущих выводов нельзя. Но даже этих шести этапов «Гран-при» хватило, чтобы начать широкую дискуссию о судействе и запрете четверных прыжков в короткой программе, который не
Пока просвета для японок и американок не видно. Звезды «Хрустального» продолжают бить личные рекорды и усложнять программы. Едва на NHK Trophy в Саппоро Алена Косторная достигла отметки 240 баллов, всего на балл меньше мирового рекорда Александры Трусовой. И Саша моментально ответила — через соцсети тренера.
Этери Тутберидзе опубликовала видео с тренировки, где Трусова прыгает тройной аксель, с подписью «Александра Трусова, тройной аксель».
Тутберидзе потихоньку превращается в своего рода режиссера от фигурного катания — сама определяет драматургию и сюжет в противостоянии своих подопечных. По субботам, как говорили ученицы Тутберидзе на прошлом этапе «Гран-при России в Москве», в группе свободный день. Но даже если допустить, что Трусова сделала первый аксель вчера, сразу после выступления Алены, сразу выложить его в соцсети — очевидный намек на подстегивание конкуренции. Но, скорее, видео просто ждало момента публикации. Еще и с соответствующим хэштегом — #такинтереснее. В их выборе вкус у Тутберидзе определенно присутствует.
Насчет интереса есть сомнения. Трусова и так на протяжении всего сезона недосягаема для соперниц, она побила два мировых рекорда по сумме баллов и была на передовой технического прогресса в фигурном катании, рискуя здоровьем, подобно
Но Трусова — максималистка, и в скором времени может добавить в свои программы пятый, а то и шестой и седьмой элемент
Если сейчас при рекордном прокате Трусова набирает 241 балл, то при добавлении двух тройных акселей вместо двойных базовая стоимость вырастет на 9,4 балла. Дальше вопрос в том, как Русская ракета его исполнит. В выложенной на видео попытке судьи могли бы поставить недокрут. Но все равно по сравнению с нынешним результатом это будет прогресс. А за успешное исполнение надбавки будут приличные — в районе
И это при том, что были специалисты, которые сомневались в способности Трусовой сделать тройной аксель в принципе.
Конечно, еще неизвестно, когда он будет готов для исполнения на соревнованиях. Иногда для официальной премьеры нужен год, как в случае с Рикой Кихирой, которая так и не показала свой четверной сальхов в Саппоро, хотя прыгала его на тренировке еще в январе.
Впрочем, Этери Тутберидзе в данном случае была прозрачна и написала под видео: «Готовимся к финалу Гран-при».
В последнее время много говорится о том, что лучшей фигуристкой станет та, кто сможет соединить в себе красивое катание и техническую сложность. Об этом говорил в интервью «СЭ» и Стефан Ламбьель. Совсем недавно казалось, что Косторная к этому ближе.
Но последние новости и все более высокие компоненты Александры от старта к старту делают ее чуть ли не эталонной фигуристкой. Да, есть куда расти во второй оценке. Возможно, после тройного акселя тренерский штаб все же обратит внимание на дорожки и композицию. Чтобы критика в стиле Ирины Слуцкой — «разбег — прыжок» — окончательно ушла в прошлое.
И тогда Александра превратится из принцессы, которая пока только примеряет корону, в настоящую королеву. Или соперницы
Дмитрий Кузнецов