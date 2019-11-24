Тараканова победила на пятом этапе Кубка России по фигурному катанию
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Анастасия Тараканова одержала победу в женском одиночном фигурном катании на пятом этапе Кубка России в Москве.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Анастасия Тараканова одержала победу в женском одиночном фигурном катании на пятом этапе Кубка России в Москве.
Тараканова по итогам короткой и произвольной программ показала результат 209,04 балла, второе место заняла Серафима Саханович (201,77), замкнула тройку лучших Валерия Шульская (194,80).