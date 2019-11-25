Заслуженный тренер России посоветовала Загитовой не плакать

«Когда она вышла на старт, было видно, что она зажата. В Японии трибуны серьезно влияют. Она пыталась от этого отгородиться, но это сложно. Еще и заплакала после короткой… Не надо ей плакать. Алина — уже опытный спортсмен, должна появиться жесткость. Это не тот повод. Если уж ты решила делать каскад и цеплять прыжок к флипу, то что же к нему подползать так тихонько? А вот на произвольную она вышла как железная леди. Здесь надо было разозлить себя, что она в принципе и сделала», — сказала Гончаренко в интервью «Спорт-Экспресс».