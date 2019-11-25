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09:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Авербух объяснил проблемы Загитовой и Медведевой

Российский хореограф Илья Авербух объяснил, почему фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова проигрывают в конкуренции с более юными россиянками. Его слова приводит RT.

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Авербух посчитал, что спортсменкам не хватает четверных прыжков или тройного акселя в программах. «Им необходимо посвятить следующее межсезонье усилению контента. Конечно, нужно сфокусироваться на тренировках, отказаться от выступления в ледовых шоу. Но форма у обеих очень хорошая», — отметил он.

В этом сезоне Медведева вновь не смогла попасть в финал серии Гран-при: она стала второй на этапе в Москве и пятой — в Канаде. Результат Загитовой позволил ей участвовать в финале соревнований. Обе спортсменки не исполняют четверных прыжков.

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Загитова — олимпийская чемпионка-2018, победительница чемпионата мира и Европы. На Играх в Пхенчхане Медведева уступила только Загитовой. Кроме того, фигуристка дважды выигрывала финал Гран-при, а также стала двукратной чемпионкой мира и Европы.

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