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09:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.

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Действующая чемпионка мира Загитова выступит в Финале Гран-при, который состоится 5—8 декабря в Турине. На турнире также стартуют другие россиянки из группы Этери Тутберидзе — Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Медведева в финал не попала. Ранее олимпийский чемпион-2006 в танцевальном дуэте с Навкой Роман Костомаров в интервью RT, говоря о Загитовой и Медведевой, сказал: «Надо уметь вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты».

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«Ой, это такой сложный вопрос. И мне кажется, что никому нельзя судить и говорить, кому заканчивать, а кому нет, — сказал Навка. — Только сам человек, спортсмен, или его тренерский состав могут решать подобные вопросы. В любом случае Алина подросла, она оформляется. Медведева уже прошла этот этап, а Алина как раз на этой стадии. Мы все видим, что она стала женственнее. Если на Олимпиаде она была ребенком, то сейчас выросла в красивую девушку».

«Безусловно, в текущий период ей сложнее. А дальше посмотрим, что будет. Но на данный момент она величайшая фигуристка мира, олимпийская чемпионка. А ей всего семнадцать лет. Вся жизнь впереди, огромное количество дверей перед ней могут открываться. Главное — желание. Я работала с ней и скоро нам предстоит работать еще вместе. Она потрясающе добрая светлая девочка с правильными мозгами. Воспитанная, не заносчивая», — добавила собеседница агентства.

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