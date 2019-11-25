Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет

Действующая чемпионка мира Загитова выступит в Финале Гран-при, который состоится 5—8 декабря в Турине. На турнире также стартуют другие россиянки из группы Этери Тутберидзе — Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Медведева в финал не попала. Ранее олимпийский чемпион-2006 в танцевальном дуэте с Навкой Роман Костомаров в интервью RT, говоря о Загитовой и Медведевой, сказал: «Надо уметь вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты».
«Ой, это такой сложный вопрос. И мне кажется, что никому нельзя судить и говорить, кому заканчивать, а кому нет, — сказал Навка. — Только сам человек, спортсмен, или его тренерский состав могут решать подобные вопросы. В любом случае Алина подросла, она оформляется. Медведева уже прошла этот этап, а Алина как раз на этой стадии. Мы все видим, что она стала женственнее. Если на Олимпиаде она была ребенком, то сейчас выросла в красивую девушку».
«Безусловно, в текущий период ей сложнее. А дальше посмотрим, что будет. Но на данный момент она величайшая фигуристка мира, олимпийская чемпионка. А ей всего семнадцать лет. Вся жизнь впереди, огромное количество дверей перед ней могут открываться. Главное — желание. Я работала с ней и скоро нам предстоит работать еще вместе. Она потрясающе добрая светлая девочка с правильными мозгами. Воспитанная, не заносчивая», — добавила собеседница агентства.