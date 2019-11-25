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15:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягудина требуют отстранить от работы на ТВ за оскорбления фигуристов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские любители фигурного катания потребовали отстранить олимпийского чемпиона Алексея Ягудина от работы в эфире из-за оскорблений в адрес отдельных спортсменов. Соответствующая петиция была опубликована на портале Change.org.

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В петиции, адресованной руководству Первого канала, говорится о том, что во время работы в эфире Ягудин «систематически выражает личное негативное отношение к отдельным фигуристам», включая россиянина Михаила Коляду, американца Джейсона Брауна и латвийского спортсмена Дениса Васильевса.

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«Мы считаем, что Алексей не должен иметь такую возможность нести в массы свое мнение, настраивая неопытного зрителя против сильных и достойных спортсменов… Оценивая фигуристов исключительно по своим личным критериям “мужественности” катания, он полностью игнорирует достоинства данных спортсменов и дискредитирует их в глазах публики», — подчеркнули авторы обращения.

Неравнодушные любители фигурного катания обратились к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием отстранить Ягудина от комментирования соревнований «до тех пор, пока его манера работы не начнет соответствовать базовым ценностям спорта».

На момент написания материала под петицией подписались уже более тысячи человек.

Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. В 2003 году он объявил о завершении спортивной карьеры.

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