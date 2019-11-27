Ученицам Мишина Туктамышевой и Самодуровой занижают оценки. Почему в этом виноват сам тренер
К судьям тоже масса вопросов.
К судьям тоже масса вопросов.
Вряд ли
После победы на Олимпийских играх в Турине Евгений Плющенко взял паузу в карьере. Через три года он решил вернуться, чтобы стать двукратным олимпийским чемпионом. В Ванкувере ученик Мишина лидировал после короткой программы, а вот по сумме проиграл меньше полутора баллов американскому спортсмену Эвану Лайсачеку. При этом Плющенко на две программы исполнил два четверных прыжка, тогда как Лайсачек — ни одного.
В короткой программе американец получил за компоненты на два балла больше Плющенко. Два арбитра поставили россиянину только 5 и 6 баллов за связки между элементами. В произвольной оценка за компоненты оказалась одинаковой. Зато по технике Лайсачек набрал больше. Причина — более высокие уровни за непрыжковые элементы и более качественное исполнение всего контента.
«Вся моя предыдущая тренерская жизнь сводилась к тому, что я учил своих спортсменов прежде всего прыжкам. И до сих пор считаю, что это в одиночном катании главное и самое интересное. Как бы нас не заманивали в иное понимание фигурного катания через транзишены, махи ногами и игру лицом», — так говорил Алексей Мишин после победы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в 2015 году.
Суть как раз именно в этих словах. Гениальность Мишина заключается в том, что он учит хорошей прыжковой технике. Спортсмены из разных стран обращаются к Алексею Николаевичу за помощью с прыжками. У него тренировалась бронзовый призер ОИ Каролина Костнер, стажировалась победительница чемпионата США Брэди Теннелл. Перед ЧМ-2018 он помогал парнице Евгении Тарасовой.
Непрыжковые элементы и компоненты Мишин всегда ставил на второе место. Но если 15 лет назад это было оправданно, то сейчас судьи явно показывают, что такая точка зрения неправильна. Идеальные прыжки Елизаветы Туктамышевой (особенно ее коронные триксель и лутц) судьи оценивают намного ниже, чем аналогичные прыжки других спортсменок. За вращения и дорожки шагов Лизе редко ставят много, а в этом сезоне в протоколах часто появляются лишь вторые уровни. С компонентами еще сложнее — по мнению судей, у чемпионки мира они на уровне юниорок. Хотя в это межсезонье фигуристка летала в Канаду, чтобы поставить короткую программу у одного из лучших в мире хореографов —
Еще хуже ситуация у действующей чемпионки Европы Софьи Самодуровой. Фигуристка не исполняет элементы
После российского этапа
Получается, что если арбитры отмечают внешний вид спортсмена и его поведение вне льда, то не пропускают и высказывания тренеров. Мишин же не раз говорил о том, что прыжки — это главное в фигурном катании, а связки — для тех, кто сложными элементами не владеет.
В этом сезоне Профессор поменял свою точку зрения. На американском этапе Елизавета Туктамышева удивила — тройные аксели в своих программах она стала исполнять со сложного захода. До этого арбитры оценивали ее триксель
Вероятно, причина как раз в словах Мишина. Фигурное катание — субъективный вид спорта. Судьи просто привыкли к тому, что в программах у учеников Алексея Николаевича нет сложных связок и заходов на прыжки. И даже когда они там есть, арбитры этого не видят.
Из этой ситуации есть выход. Можно долго и упорно работать над качеством непрыжковых элементов, доводить их до идеала, тренировать сложные связки и при этом не забывать нарабатывать стабильность в прыжках. А можно поступить так, как делает Александра Трусова — просто не давать никому шанса с помощью прыжкового контента. Двукратная чемпионка мира среди юниоров исполняет в произвольной программе четыре квада, а к финалу
Сейчас по этому пути старается пойти и Елизавета Туктамышева. В этом сезоне она начала прыгать три тройных акселя в двух программах, выучила каскад тройной флип + тройной тулуп и тренирует двойной аксель + ойлер + тройной сальхов. А теперь — еще и четверной тулуп. Возможно, именно это поможет ей обрести поддержку судей перед самым важным стартом сезона — чемпионатом России.