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28 ноября, источник: Газета.Ру

Олимпийский чемпион Ханю выразил желание поработать с российским тренером

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю поведал о том, как относится к данной дисциплине в России, передает Japan Times.

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Источник: РИА "Новости"

По словам японца, он никогда не работал с российскими наставниками, хотя одна из программ в начале карьеры называлась «Из России с любовью». Ее автором был Шоичиро Цузуки.

«Я многим обязан Цузуки с точки зрения того, что знаю о фигурном катании. Свои знания он привез в Японию из России, где некоторое время тренировался. Вообще мне очень нравится стиль русского катания, у него есть выразительность. Да и сами русские очень усердны на тренировках — это круто. Думаю, однажды я бы хотел поработать с российским тренером», — сказал Ханю.

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