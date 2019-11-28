Олимпийский чемпион Ханю выразил желание поработать с российским тренером
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю поведал о том, как относится к данной дисциплине в России, передает Japan Times.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю поведал о том, как относится к данной дисциплине в России, передает Japan Times.
По словам японца, он никогда не работал с российскими наставниками, хотя одна из программ в начале карьеры называлась «Из России с любовью». Ее автором был Шоичиро Цузуки.
«Я многим обязан Цузуки с точки зрения того, что знаю о фигурном катании. Свои знания он привез в Японию из России, где некоторое время тренировался. Вообще мне очень нравится стиль русского катания, у него есть выразительность. Да и сами русские очень усердны на тренировках — это круто. Думаю, однажды я бы хотел поработать с российским тренером», — сказал Ханю.